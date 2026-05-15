Opiniones encontradas sobre la prelista para el Mundial 2026

La previa de la lista de jugadores que representarán a Colombia en el próximo Mundial ha generado diferentes opiniones, con críticas y elogios por las ausencias y incorporaciones. Algunos futbolistas reconocidos también quedaron por fuera de la lista.

La expectativa alrededor de la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una tormenta de opiniones. El técnico Néstor Lorenzo entregó en rueda de prensa, desde la sede de la Federación Colombia na de Fútbol, el listado de 55 jugadores preconvocados para afrontar el nuevo ciclo mundialista.

Aunque aparecieron nombres sorpresivos y polémicos como Sebastián Villa, gran parte de la conversación se centró en las ausencias. Varios futbolistas con buen presente en sus clubes quedaron por fuera del radar de Lorenzo, generando críticas de periodistas, analistas e hinchas que esperaban verlos dentro del proceso. Estos fueron los 11 nombres que más comentarios provocaron..





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Lista la preselección de la Selección Colombia para el Mundial 2026: sorpresas en los 55 futbolistasComunicador social y periodista, trabaja para Blu Radio, emisora de radio más escuchada en Colombia. Es el encargado de la sección de Motor, donde escribe sobre lanzamientos de autos y motos, información de servicio, mecánica, seguridad vial y reseñas.

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