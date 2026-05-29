Oposición venezolana propone negociación política seria con el Gobierno de Delcy Rodríguez

El sector mayoritario de la oposición venezolana liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia propuso una negociación política seria, firme y responsable con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La negociación sería liderada por Machado y tiene como objetivo principal la celebración de elecciones presidenciales.

El sector mayoritario de la oposición venezolana , liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propuso este jueves una negociación política seria, firme y responsable con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez .

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de elecciones presidenciales. Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con personalidades independientes y respetables, así como un cronograma viable y verificable para estos comicios.

Entre las demandas también se encuentra la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, y garantizar un retorno seguro para los exiliados. Además, se propuso la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas.

La oposición también expresó su compromiso de promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo, mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos y establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que garanticen la vía hacia la libertad. En una rueda de prensa el sábado, la nobel de la paz anunció que será candidata presidencial en unas elecciones limpias y libres y dijo que no está en duda la salida de Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

Las fuerzas democráticas reunidas en Panamá asumieron un compromiso común ante la nación: actuar con unidad, cohesión histórica y sentido de urgencia para avanzar en la transición, restaurar la democracia y concretar la libertad en Venezuela





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