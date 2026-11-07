OPPO presenta el Find X10 en Colombia: innovaciones en fotografía y pantalla

OPPO lanza el Find X10 en Colombia con cámara de 200 MP, batería de 8000 mAh y pantalla de 144 Hz, redefiniendo el estándar de los smartphones premium.

OPPO ha oficializado el lanzamiento del dispositivo Find X10 en Colombia, marcando un hito significativo al convertirse en el primer terminal insignia de la reconocida Serie Find X presentado formalmente en el territorio nacional. Este nuevo modelo tecnológico llega con el objetivo de redefinir los estándares de la fotografía móvil y el rendimiento general del hardware disponible para los consumidores locales.

La presentación destaca la integración de avances técnicos significativos diseñados para ofrecer imágenes más fieles a la realidad. El dispositivo combina capacidades ópticas ampliadas con herramientas innovadoras que proporcionan a los usuarios una mayor libertad creativa para explorar nuevas formas de expresión visual y digital.

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Sistema Fotográfico y Tecnología de Imagen

El OPPO Find X10 incorpora un avanzado sistema de doble cámara de 200 MP desarrollado en colaboración con Hasselblad, el cual se apoya en la nueva tecnología de procesamiento de imagen conocida como LUMO True Image Engine. Esta solución tecnológica busca conservar el color, el tono y el detalle de las escenas de una manera más fiel a la realidad.

La cámara True Color captura información multiespectral adicional del entorno, permitiendo que el sistema reproduzca los colores con mayor precisión en diferentes condiciones de luz. Esta capacidad es especialmente útil en situaciones de iluminación compleja, donde la reproducción exacta de los matices es fundamental para la calidad de la fotografía.

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El terminal ofrece opciones de captura versátiles, desde una resolución predeterminada de 26 MP que ofrece más detalle que una toma convencional de 12 MP sin generar archivos excesivamente grandes, hasta el modo Hasselblad Hi-Res para capturas de 50 MP o 200 MP en las cámaras compatibles.

Específicamente Diseñado para Creadores de Contenido

Además de sus capacidades fotográficas, el smartphone está orientado a la creación de contenido profesional. Permite grabar video en 4K a 60 fps con todas sus cámaras traseras, mientras que con sus cámaras principal y teleobjetivo de 200 MP se pueden realizar grabaciones en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps.

OPPO ha trabajado estrechamente con Blackmagic Design para integrar funciones clave directamente en la aplicación Blackmagic Camera. Esta colaboración incluye soporte para Dolby Vision, O-Log2 y la captura Open Gate, lo que otorga a los creadores mayor flexibilidad dentro de un flujo de trabajo profesional consolidado.

Diseño, Pantalla y Rendimiento del Dispositivo

El dispositivo mantiene el lenguaje de diseño sofisticado de la familia Find X, incorporando un nuevo diseño sin bordes con un vidrio esculpido de una sola pieza. Este acabado se integra con el módulo de cámara para ofrecer una apariencia más limpia y armoniosa, disponible en los colores azul glaciar y gris niebla.

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En cuanto a la visualización, el terminal cuenta con una pantalla de 6.59 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa LTPO de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 3600 nits. La pantalla también puede reducir su brillo hasta 1 nit y cuenta con atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 3840 Hz.

Para garantizar la durabilidad, el OPPO Find X10 ofrece una resistencia integral con protección contra agua y polvo bajo los estándares IP66, IP68 e IP69. Además, cuenta con la Certificación SGS de cinco estrellas en resistencia a caídas, lo que asegura su fiabilidad en el uso diario.

Batería de Alta Capacidad y Experiencia de Uso

La autonomía del dispositivo se ve potenciada por una batería de silicio-carbono de hasta 8000 mAh. Esta capacidad está diseñada para soportar actividades intensivas que van desde la fotografía y la grabación de video hasta el entretenimiento, los juegos y la multitarea.

El sistema operativo del teléfono se basa en ColorOS 17, una capa de software que complementa el hardware flagship para llevar una experiencia de usuario completa a los consumidores colombianos. Esta combinación de software y hardware representa uno de los mayores saltos en imagen móvil de la marca.