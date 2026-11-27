La celebración del hijo de Anant Singh en Bihar reunió a 400.000 personas, colapsando el transporte y generando debate sobre la ostentación en el estado más pobre de India.

La tradicional ceremonia nupcial entre Shivangi Singh y Rishikesh Kumar en el municipio de Nadawan, Bihar, ha derivado en un colapso logístico sin precedentes que ha paralizado el transporte regional durante horas. La unión, celebrada el pasado fin de semana, atrajo a una multitud estimada en más de 400.000 asistentes, transformando lo que debía ser un evento familiar en una muestra extrema de poder político y riqueza económica que ha generado un intenso debate nacional en India.

Logística masiva y menú gastronómico monumental

La organización del evento requirió recursos a una escala raramente vista en bodas privadas, destacando por su ostentación y complejidad. Se contrató a un equipo de 500 cocineros encargados de elaborar un banquete compuesto por un menú de más de 150 platos distintos, incluyendo la preparación de 500.000 postres tradicionales y 1.000 kilos de carne de cordero destinados específicamente a kebabs y curris.

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El recinto fue engalanado con arreglos florales importados desde China y coronado por un espectacular despliegue de fuegos artificiales. La pieza central de la decoración fue una réplica a gran escala del emblemático monumento indio Taj Mahal, sirviendo como escenario principal para la ceremonia que buscaba proyectar estatus y lujo sin límites.

Transporte exclusivo y regalos de alto valor

La ostentación se extendió a los traslados y los obsequios entregados a los novios. Shivangi Singh lució un sari rojo y dorado y llegó a la ceremonia a bordo de un lujoso vehículo BMW. Por su parte, Rishikesh Kumar hizo su entrada portando gafas de sol y agitando un pañuelo naranja, escoltado por una caravana de entre 151 y 200 automóviles que recorrieron las vías locales.

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Entre los pomposos regalos figuraron una camioneta Land Rover Defender blanca, una cadena de oro de 100 gramos y una pulsera del mismo metal precioso de 80 gramos. Para facilitar el acceso a personalidades VIP, se construyeron cinco helipuertos provisionales, aunque la logística de tierra también incluyó el traslado de 52 caballos con jinetes desde diversos estados.

Colapso del tráfico y reacciones políticas en Bihar

La afluencia masiva provocó un grave colapso del tráfico que afectó directamente a las autoridades locales y a los residentes. Un destacado diputado de la región, al quedar atrapado en la congestión vehicular, tuvo que abandonar su automóvil y cruzar los campos a bordo de un tractor para lograr llegar al banquete, evidenciando la gravedad de la situación logística.

Ante la imposibilidad de ingresar al recinto, miles de personas encaramadas en árboles y torres de electricidad intentaban vislumbrar los festejos desde la distancia. La magnitud de la fiesta contrasta con la realidad socioeconómica de Bihar, que es el estado más pobre de India y ocupa los últimos escalones en desarrollo económico según indicadores recientes.

Contexto político y cuestionamientos legales

Anant Singh, conocido en Bihar como Chhote Sarkar o joven jefe, ha sido elegido seis veces miembro de la Asamblea Legislativa de Bihar desde 2005, pero su estatus político está marcado por controversias legales. En 2022 fue descalificado tras una condena bajo la Ley de Armas, lo que añade una capa de complejidad al evento.

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Según la Asociación para las Reformas Democráticas, Singh enfrenta 28 causas penales por delitos graves que incluyen homicidio, intento de asesinato, secuestro y extorsión, acusaciones que el político rechaza. Esta lista de cargos ha alimentado el cuestionamiento público sobre la celebración, considerada una demostración de influencia sobre las instituciones en una región con graves desafíos sociales.