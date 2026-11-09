Orden de aprehensión contra Vadhir Derbez queda suspendida tras amparo judicial

La Fiscalía de CDMX emitió orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por presunto violación, pero su defensa obtuvo suspensión mediante amparo. Conozca los detalles.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado la emisión de una orden de aprehensión contra el actor y cantante Vadhir Derbez. Esta medida legal responde a una investigación penal por el presunto delito de violación. Sin embargo, la aplicación de dicha orden permanece suspendida de manera temporal. Esta suspensión es el resultado de una resolución judicial favorable derivada de un recurso de amparo presentado por el equipo jurídico de la defensa.

Detalles del caso y origen de la denuncia

El proceso judicial se inició formalmente el 2 de abril de 2026 con una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años. La queja fue interpuesta ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La denunciante alega haber sido víctima de agresiones sexuales durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán. Específicamente, la denunciante asegura que el actor realizó aproximaciones físicas sin su consentimiento mientras se desarrollaba el rodaje.

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Ante estos señalamientos, el Ministerio Público procedió a realizar las diligencias correspondientes. Como parte de este proceso, se logró obtener el mandamiento judicial que autoriza la captura de Vadhir Derbez. La existencia de este documento oficial confirma que las autoridades tienen bases suficientes para vincularlo al procedimiento, aunque la ejecución de la captura está actualmente bloqueada por la medida cautelar concedida.

Defensa legal y alegatos de la parte imputada

El equipo legal de Vadhir Derbez promovió un juicio de amparo que obtuvo una suspensión inmediata. Esta decisión judicial impide que se ejecute la orden de captura en el presente momento. La medida permite al artista enfrentar el procedimiento legal en libertad mientras se desarrolla el resto de la investigación. La defensa ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades, pero la falta de notificación personal ha complicado establecer una fecha definitiva para la audiencia inicial.

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Los abogados del actor han rechazado categoricamente las acusaciones de violación. Sostienen firmemente que los hechos señalados por la denunciante carecen de toda veracidad. Además, la defensa ha informado sobre un recurso adicional por una presunta tentativa de extorsión. Según la versión de la defensa, existieron exigencias de 350.000 dólares por parte de la denunciante a cambio de no divulgar públicamente las imputaciones en su contra.

Intentos de notificación y obstáculos procesales

Uno de los aspectos críticos mencionados por la Fiscalía General de Justicia refiere a los intentos de notificación personal. De acuerdo con la entidad fiscalizadora, se realizaron al menos siete diligencias presenciales dirigidas a seis domicilios diferentes. En ninguno de estos intentos fue posible entregar formalmente las citaciones judiciales a Vadhir Derbez. Esta situación ha generado demoras en el calendario procesal establecido por la ley.

La imposibilidad de notificar al imputado ha dificultado el avance rápido hacia una audiencia inicial. La defensa ha utilizado esta falta de notificación efectiva para solicitar la suspensión del procedimiento mediante el amparo. La Fiscalía mantiene que ha cumplido con los requisitos legales para intentar la detención, pero la vía judicial ha priorizado la garantía de defensa del imputado antes de cualquier medida restrictiva de la libertad.

Impacto y próximos pasos en el proceso legal

El proceso deberá avanzar hacia una audiencia inicial donde el Ministerio Público podrá formular la imputación formal. Durante esta sesión, el fiscal deberá solicitar ante un juez de control que el actor sea vinculado a proceso. Mientras esté vigente la suspensión concedida por el amparo, no podrá ejecutarse la detención en los términos establecidos por la orden de captura. El caso judicial continúa su curso con estas condiciones específicas.

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Vadhir Derbez tiene 35 años y ha desarrollado una carrera significativa en televisión, cine y música. Es hijo del reconocido actor y productor Eugenio Derbez y de la artista Silvana Prince. Su trayectoria abarca diferentes producciones audiovisuales y proyectos musicales en México y en el mercado hispano de Estados Unidos. La investigación sigue en curso y las acusaciones permanecen en el ámbito judicial.

Es fundamental destacar que la existencia de una orden de aprehensión y de una denuncia no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad. El sistema legal garantiza el derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que un juez determine lo contrario. La comunidad debe esperar a que se desarrollen todas las etapas procesales para conocer el veredicto final. La justicia en México continúa evaluando los elementos de prueba presentados por ambas partes en este caso de alto perfil.