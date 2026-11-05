Orden de captura para Romer Saucedo y fuga de Bolivia hacia Brasil

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, salió de Bolivia rumbo a Brasil tras emitir la Fiscalía una orden de captura vinculada al narcotráfico y la estructura de Roger Mariaca.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, abandonó el territorio nacional con destino a Brasil por vía terrestre el miércoles 4 de noviembre de 2026. Esta huida se produce inmediatamente después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una orden de captura en su contra por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La confirmación oficial de la medida judicial llegó a través del fiscal general interino, José Armando Urioste, quien aclaró que la diligencia fue firmada por dos fiscales responsables del caso el martes 3 de noviembre.

Confirmación legal y búsqueda internacional

La Fiscalía General del Estado declaró que cuenta con documentación válida para la detención de Romer Saucedo, cuya orden de captura fue oficializada el martes 3 de noviembre por dos fiscales a cargo de la investigación. El Ministerio Público ha solicitado información detallada a la Dirección General de Migración para rastrear sus movimientos recientes y confirmar su ubicación actual en territorio brasileño. José Armando Urioste afirmó ante los medios que las autoridades migratorias han identificado que el magistrado ingresó nuevamente a Bolivia el martes previo a su salida, tras un viaje al exterior, pero posteriormente cruzó la frontera por tierra sin que quedara registrada una nueva salida en los sistemas nacionales.

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Vínculos con la red de Roger Mariaca

Las investigaciones que motivan la orden de captura contra el presidente del TSJ están directamente relacionadas con el proceso penal que se adelanta contra Roger Mariaca, exfiscal general del Estado. Mariaca fue detenido y destituido en octubre de 2026 por su supuesta participación en una estructura criminal dedicada a proteger actividades de narcotráfico. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que Romer Saucedo aparece vinculado a las indagaciones sobre esta presunta red de corrupción y protección al narcotráfico. Según la versión oficial, la Fiscalía ya había tomado una decisión judicial contra el magistrado antes de que este anunciara su partida, y Saucedo tendría conocimiento de estas actuaciones antes de abandonar el país.

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Respuestas políticas y alegatos de persecución

Romer Saucedo utilizó sus redes sociales para anunciar su huida, afirmando que se encontraba en exilio y que su vida estaba en riesgo debido a una supuesta persecución política por parte del Gobierno de Rodrigo Paz. El magistrado declaró que salió sin tener procesos abiertos, pero anticipó que estos comenzarían pronto para desacreditarlo por sus cuestionamientos al poder político. Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, afirmó que muchos cómplices de Roger Mariaca están escapando para ponerse a buen recaudo. El presidente Rodrigo Paz, quien participaba en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, no se pronunció detalladamente sobre el caso durante su encuentro empresarial en España, pero el Gobierno reiteró que no impedirá que la justicia investigue donde existan indicios.

Próximos pasos y medidas cautelares

La Fiscalía anunció que iniciará los trámites necesarios para solicitar una notificación roja de Interpol, con el objetivo de facilitar la búsqueda de Romer Saucedo más allá de las fronteras bolivianas. José Armando Urioste explicó que se deben activar los mecanismos internacionales correspondientes para establecer la ubicación exacta del fugitivo y proceder a su extradición si es necesario. Las actuaciones judiciales permanecen declaradas en reserva debido a la participación de testigos protegidos, pero las autoridades aseguraron que la investigación prosigue su curso normal. Este caso representa un desafío significativo para las instituciones judiciales bolivianas y evidencia la compleja interacción entre el sistema de justicia y las redes de narcotráfico que han sido desmanteladas recientemente con la intervención de Estados Unidos.