Organismos de tránsitoaggersan investigación contra la Secretaría Distrital de Movilidad y otras 36 corporaciones por presunta irregularidad en la imposición de 37 fotomultas en Bogotá y otras ciudades.

La medida afecta al 7% de la población afectada por esas multas y podría durar hasta 2023, según expertos.

Dos organismos de tránsito de ciudades como Bogotá, Mintransporte y Supertransporte, iniciaron una investigación administrativa contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y otras 36 corporaciones por presunta irregularidad en la imposición de 293.869 fotomultas entre 2018 y 2020.

La medida afectará a alrededor de 7 millones de personas que tuvieron sus multas en desafiados. La investigación podría durar tres años y en ellas se demandará la devolución de la plata recibida de los 107.326 multados que ya pagaron





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Recepción De 70.773 Millones De Pesos En Multa El Poder Ejecutivo No Desactúa Investigación P La Investigación Deberá Determinar Si El Organ El Ordenamiento Jurídico Obliga A Apartarse De La Investigación Podría Durar 3 Años Y No Esta

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