Organización anuncia separación temporal del director del noticiero tras acusaciones de acoso y abuso sexual

La organización ha informado sobre la separación temporal del director del noticiero, tras acusaciones de acoso y abuso sexual contra él. Según fuentes informadas, el director habría ordenado que imágenes de un joven asesinado por la policía no salieran al aire y tergiversara los hechos en la emisión. Además, varias excolaboradoras han denunciado acoso y abuso sexual por parte del directivo.

La organización ha anunciado la separación temporal del director del noticiero , tras acusaciones de acoso y abuso sexual contra él. Según fuentes informadas, el director habría ordenado que imágenes de un joven asesinado por la policía no salieran al aire y tergiversara los hechos en la emisión.

Además, varias excolaboradoras han denunciado acoso y abuso sexual por parte del directivo. Hasta el momento, el medio no ha entregado más información sobre la investigación ni sobre cuánto tiempo permanecerá la separación





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