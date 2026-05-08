Organización delincuencial secuestra a concejal y dos personas en Cundinamarca, captura de miembros de 'Los Bárbaros'

Una organización delincuencial secuestró a un concejal de Rionegro, Antioquia, y a dos personas más en una finca apartada de Cundinamarca. La estructura criminal conocida como 'Los Bárbaros' fue desarticulada y sus miembros capturados. El caso involucra a al menos cinco víctimas y hurtos por más de 300 millones de pesos.

Un concejal de Rionegro, Antioquia, y dos personas más fueron víctimas de una organización delincuencial que utilizaba engaños a través de redes sociales para atraer a sus víctimas hasta zonas rurales, donde luego eran secuestradas, amarradas y sometidas a tratos crueles.

El caso, que durante meses avanzó silenciosamente en manos de investigadores del Gaula y de la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía de Cundinamarca, terminó con la ubicación y desarticulación de la estructura criminal conocida como ‘Los Bárbaros’, señalada de participar en al menos cinco hechos bajo la misma modalidad. Entre las víctimas se encontraba el concejal de Rionegro, Antioquia, Cristian Norbey Ospina Garzón, quien fue secuestrado junto a dos acompañantes en hechos ocurridos en una finca del municipio de Silvania.

De acuerdo con la investigación, todo comenzaba en internet. Los delincuentes rastreaban publicaciones hechas por personas interesadas en comprar artículos de valor, especialmente joyas o dólares. Luego contactaban a las víctimas haciéndose pasar por vendedores y aseguraban tener los productos disponibles. La estrategia consistía en generar confianza suficiente para convencer a las personas de desplazarse hasta el lugar donde, supuestamente, se concretaría el negocio.

Pero al llegar a la finca, en una zona apartada de Silvania, el panorama cambiaba por completo. Según establecieron las autoridades, las víctimas eran reducidas por los delincuentes, golpeadas y amordazadas. Bajo amenazas y agresiones, los captores buscaban obligarlas a entregar sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias. La Policía señaló que los investigadores trabajaron durante ocho meses recopilando material probatorio que permitió identificar plenamente a los responsables.

Dentro de las labores realizadas estuvieron reconocimientos en álbumes fotográficos, entrevistas y seguimientos que terminaron permitiendo la individualización de los presuntos secuestradores. Las autoridades atribuyen a esta organización al menos cinco eventos cometidos bajo el mismo modus operandi y calculan que los hurtos superarían los 300 millones de pesos.

El caso volvió a poner sobre la mesa las alertas frente a las negociaciones realizadas a través de redes sociales, especialmente aquellas relacionadas con compra y venta de dólares, joyas y otros artículos de alto valor, donde los delincuentes aprovechan el anonimato digital para engañar a sus víctimas. Tras la captura de los señalados integrantes de ‘Los Bárbaros’, la Policía Nacional reiteró su llamado a denunciar de manera oportuna cualquier caso relacionado con secuestro o extorsión.

Las autoridades recordaron que la línea gratuita nacional 165 del Gaula permanece habilitada para recibir información y atender emergencias relacionadas con este tipo de delitos





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