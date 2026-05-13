Organizaciones advierten por renuncia de candidatos a la presidencia a debates

Máquinas Unidas por la democracia, la Confederación General del Trabajo y otras instituciones advierten en un documento sobre la decisión de algunos candidatos a la presidencia de no participar en debates públicos, señalando que "renunciar a ellos limita la posibilidad de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y conscientes".

En el marco de la competencia por la Casa de Nariño varias organizaciones se fusionaron para hacer una advertencia precisa, como consecuencia de la preocupación que produce la resolución de algunos candidatos presidenciales de no participar en debates públicos.

"Quiénes aspiran a liderar el país deben estar dispuestos a escuchar, responder, contrastar ideas y defender sus propuestas de cara a los colombianos. El debate democrático no debe entenderse como una opción secundaria, sino como parte del compromiso con los ciudadanos y con la calidad de nuestra democracia", se lee en el documento.

El llamado está firmado por organizaciones como Mujeres por la democracia, la Confederación General del Trabajo, Redlad, Fundación Ciudadanía en Acción, Humanitas ThinkTank, Transparencia por Colombia, Imaginario, Movilizatorio y Funcicar. Señalan que en tiempos de polarización, desinformación y desconfianza institucional, Colombia necesita fortalecer espacios de conversación pública, deliberación y contraste de ideas.

"Renunciar a ellos limita la posibilidad de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y conscientes"





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