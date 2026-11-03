El análisis del origen de la batalla cultural y contrarrevolución cultural en Colombia muestra su base intelectual en América Latina y su impacto político.

Desde el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, términos como la batalla cultural y la contrarrevolución cultural se han consolidado en el debate público colombiano. El mandatario popularizó la primera expresión al anunciar en la plataforma digital X el nombramiento de Paola Holguín para el Ministerio de Cultura. En dicho mensaje, describió a Holguín como una mujer guerrera proveniente de provincia, encargada de liderar la batalla cultural por la Nación. Este lenguaje forma parte de una estrategia comunicativa que busca definir los objetivos simbólicos de su administración y diferenciar su proyecto político de otros enfoques previos.

Origen intelectual de la batalla cultural

La difusión de un léxico específico es una función histórica de quienes ejercen la administración pública y desean ajustar el lenguaje a su visión del mundo. El control de los temas de conversación pública ha sido una ambición constante de los poderosos, ya que el lenguaje tiene una relación estrecha con la realidad política. Para que un fenómeno exista en el ámbito político, debe ser nombrado y representado, similar a la pregunta filosófica sobre si un árbol que cae en un bosque hace ruido sin testigos. El poder se manifiesta principalmente a través de la representación y la narrativa dominante en la sociedad.

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Para comprender las raíces del proyecto de la Patria Milagro, es necesario rastrear el origen de estas expresiones fabricadas por intelectuales latinoamericanos de derecha. Estas doctrinas encontraron en las redes sociales el nicho ideal para su popularización entre la ciudadanía. El abogado y analista argentino Nicolás Márquez señaló que en 2008 un exministro le escribió un correo felicitándolo por su gran combate en el frente cultural. Este reconocimiento ocurrió tras la publicación de su libro La máquina de matar, una biografía desacralizante del líder revolucionario Ernesto Che Guevara que cuestiona su estatus histórico.

Demolición de íconos de la izquierda

Los defensores de esta postura creen firmemente que la derecha debe asumir una postura beligerante contra los íconos e ideas de la izquierda. El trabajo de Márquez se ha centrado en denunciar a figuras como Juan Domingo Perón y Evo Morales, atribuyéndoles no solo fallos ideológicos sino también mezquindades éticas. Su libro Ídolos con pies de barro, publicado en octubre de 2026, ejemplifica este ejercicio de demolición con personajes diversos como Salvador Allende, Eva Perón, Diego Maradona y el papa Francisco. Esta metodología busca desmitificar las figuras históricas para debilitar su legado político y cultural.

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Este enfoque intelectual ayuda a entender decisiones políticas recientes, como la orden del presidente colombiano para retirar del Museo Nacional los afiches electorales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. La eliminación de estas obras sugiere una intervención directa en la memoria pública y en la narrativa visual que se exhibe en espacios culturales nacionales. Las acciones del gobierno en este ámbito reflejan la aplicación práctica de una estrategia que busca redefinir la historia y la representación oficial de los líderes opositores.

Raíces religiosas y conservadoras del discurso

La expresión contrarrevolución cultural proviene del periodista y escritor brasileño Plinio Corrêa de Oliveira, cuyas ideas se nutren del conservadurismo católico. Estas posturas se radicalizaron principalmente en la oposición al aggiornamento promovido por el Concilio Vaticano II en la década de 1960. En Brasil, los seguidores intelectuales de Plinio constituyen en buena medida las bases electorales de la familia Bolsonaro, demostrando la conexión entre teología y política partidista. Esta genealogía conceptual revela un origen religioso y una resistencia a los cambios sociales progresistas.

Tanto la batalla cultural como la contrarrevolución cultural son respuestas con tintes religiosos de ciertos sectores sociales a los movimientos progresistas nacionales. Estas ideas tienen sus orígenes en Argentina y Brasil, donde las teologías de la liberación se materializaron en intelectuales sofisticados como Leonardo Boff y Hélder Câmara, o en grupos de base como los curas villeros en Argentina. La izquierda cristiana tuvo un impacto significativo en la configuración de estas corrientes conservadoras que hoy se oponen a sus principios.

Alineación de derechas en América Latina

Las actuales derechas de América Latina coinciden en la defensa de la familia tradicional, la libertad de mercado y la creencia de que la autoridad es la solución a problemas sociales. En este esquema ideológico encajan las figuras de Abelardo de la Espriella, el presidente de Ecuador Daniel Noboa y Nayib Bukele del Salvador. Todos son hombres de familia, con experiencia ejecutiva y gran afinidad con los medios de comunicación y la cámara. Representan una nueva forma de liderazgo que se aleja del cliché del político convencional de derecha asociado con el aburrimiento.

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El uso estratégico de estos conceptos permite al gobierno de De la Espriella definir su identidad política y conectar con segmentos específicos de la población. Al popularizar términos como la batalla cultural, el mandatario busca consolidar una narrativa que justifique sus acciones y proyectos de gobierno. La claridad en el lenguaje y la repetición de estos mensajes en espacios como el Museo Santa Clara refuerzan la permanencia de estas ideas en el imaginario colectivo. Este enfoque transforma la política en un campo de disputa simbólica donde el control del discurso es fundamental para mantener el poder.