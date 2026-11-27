Descubre por qué el pavo se convirtió en el plato central de la cena de Acción de Gracias, desde sus orígenes en 1621 hasta la influencia de Sarah Josepha Hale en su tradición.

El Día de Acción de Gracias, celebrada anualmente por estadounidenses y canadienses, es una festividad cuyo ícono alimentario indiscutible es el pavo cocinado al horno, a la parrilla o en piezas. Esta ave ocupa un lugar central en la cena tradicional, aunque la evidencia histórica indica que no estuvo ligada a la celebración desde sus inicios ni aparece en los primeros registros del evento original.

Raíces históricas y el banquete de 1621

La Enciclopedia Británica ubica el origen popular de la primera celebración en la Nueva Inglaterra colonial, específicamente entre los peregrinos (colonos ingleses) de Plymouth y el pueblo nativo wampanoag en el año 1621. Aunque surgió como una celebración de la buena cosecha en el mundo rural, con el tiempo su simbolismo quedó ligado a la unidad entre las personas y el acto de agradecimiento cultural para los norteamericanos. Este evento inicial representaba un momento de gratitud tras la supervivencia y la recolección, estableciendo las bases para lo que hoy es una jornada nacional de reunión familiar.

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Ausencia de registros sobre el consumo de pavo

The Old Farmer's Almanac señala que no existen registros históricos sobre el consumo de pavo durante las festividades de la cosecha de los peregrinos en Plymouth. La referencia más antigua conocida del colono Edward Winslow no menciona explícitamente esta ave en el contexto del banquete inaugural. Esta falta de documentación directa desafía la creencia popular de que el pavo era el plato principal en el primer evento de Acción de Gracias, sugiriendo que otros animales podrían haber sido los protagonistas de aquella comida histórica.

Domesticación mexicana y expansión colonizadora

A pesar de la ausencia de menciones iniciales directas en 1621, el pavo era un viejo conocido en Norteamérica, puesto que fue domesticado en México desde hace cerca de 2000 años, siendo criado por sus plumas y también por su carne. Su comercio con Europa y otros territorios se expandió con la colonización, integrándose gradualmente en las dietas locales. Según expertos, al tiempo del contacto con los colonizadores europeos, en el continente se estima que había cerca de 10 millones de pavos silvestres, una abundancia que facilitó su posterior adopción como alimento staple.

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La influencia de Sarah Josepha Hale

La escritora Sarah Josepha Hale desempeñó un importante papel en la popularización del pavo como símbolo de la festividad a partir de la novela 'Northwood'. En esta obra, describió una cena de Acción de Gracias por primera vez con el pavo rostizado como centro de mesa. La autora se dedicó a promoverlo como un feriado nacional en los Estados Unidos con la esperanza de convertirlo en un motivo para la unificación tras haber sufrido una cruenta guerra civil, utilizando la narrativa literaria para moldear las tradiciones nacionales.

Consolidación moderna y recuperación de la especie

Con el paso del tiempo y dada la facilidad que representa la cría y sacrificio de pavos por encima de otros animales, se ha convertido en uno de los elementos centrales del Día de Acción de Gracias. Aunque el pavo silvestre fue considerado una especie en peligro a comienzos del siglo XX, la Enciclopedia Británica señala que su población se ubica nuevamente en los millones de individuos. Esta recuperación demográfica, junto con la industrialización de la carne de ave, aseguró su posición dominante en los menúes festivos contemporáneos, consolidando un legado que trasciende la historia original de los peregrinos.