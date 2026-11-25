Descubre el origen histórico del Día de Acción de Gracias, sus rituales culinarios y cómo se celebra esta festividad estadounidense en Colombia con menús y precios específicos.

Estados Unidos celebra este jueves 26 de noviembre el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más emblemáticas y tradicionales de su calendario cultural. Esta jornada marca el inicio oficial de la temporada navideña y precede al conocido Black Friday, consolidándose como un pilar fundamental para las familias estadounidenses.

Origen Histórico con Peregrinos en 1621

La festividad tiene sus raíces en 1620, cuando los colonos ingleses conocidos como los peregrinos arribaron a bordo del barco Mayflower a lo que hoy constituye Massachusetts. Tras un primer invierno caracterizado por dificultades extremas que dejó con vida a poco más de 50 personas, los indígenas wampanoag brindaron asistencia crucial para la supervivencia.

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Gracias a esta colaboración intertribal, en el otoño de 1621 se logró la primera cosecha abundante. Los peregrinos organizaron un banquete que se extendió durante tres días, contando con la presencia del líder wampanoag Massasoit y otros miembros de la tribu para celebrar el éxito agrícola.

Este evento histórico es reconocido actualmente como el primer Día de Acción de Gracias. La institucionalización oficial llegó en 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln declaró la celebración como fiesta nacional. Esta decisión respondía a una larga campaña iniciada por la escritora y editora Sarah Josepha Hale, quien había solicitado durante años una fecha fija para la gratitud.

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Desde 1941, la tradición se estableció firmemente en el cuarto jueves de noviembre. La festividad evolucionó desde su carácter puramente agrícola y religioso hacia un encuentro familiar centrado en la gratitud por los aspectos positivos de la vida y la reunión de los seres queridos.

El Desfile de Macy's y la Tradición Avícola

La jornada comienza con el desfile de Macy's en las calles de Nueva York, un espectáculo visual con globos gigantes y carrozas que cumple 100 ediciones este año. La transmisión inicia a las 8:30 a. m., hora de Colombia, a través de los canales NBC y Peacock, siendo uno de los programas televisivos más vistos de la nación.

La preparación culmina con el pavo como plato central, aunque no hay certeza histórica sobre su presencia en el festín de 1621, donde se consumieron venados y aves silvestres. La popularidad del pavo se consolidó en el siglo XIX gracias a Sarah Josepha Hale, quien promovía su consumo en sus publicaciones por ser una proteína accesible y de gran tamaño familiar.

Hoy en día, casi nueve de cada diez estadounidenses incluyen pavo en sus mesas. El menú tradicional se complementa con relleno de pan y hierbas, puré de papa con gravy, salsa de arándanos y batatas al horno con masmelos. También destaca el casserole de habichuelas, una receta creada en 1955 por la cocinera Dorcas Reilly de la empresa Campbell's.

Los postres típicos incluyen el pie de calabaza, aunque en el sur predomina el de batata y nueces pecanas. Curiosamente, ninguno de estos platos modernos estaba presente en 1621 debido a la falta de harina de trigo y mantequilla, y a que la papa no era popular entre los colonos ingleses en esa época.

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Celebración y Precios en Colombia 2026

En Colombia, esta tradición ha ganado adherentes con opciones gastronómicas específicas para el jueves 26 de noviembre. En Medellín, Machiavelli's Alta Pastelería ofrece una cena completa entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. por $150.000 por persona, incluyendo pavo asado, jamón glaseado y postres variados.

Para quienes prefieren preparar la comida en casa, supermercados como Carulla comercializan pechuga de pavo y jamón en presentaciones enteras o en tajadas. La oferta se extiende hacia diciembre con opciones de catering, como la presentación de La Cafetiere de Anita, que ofrece pavos rellenos de manzanas y champiñones de 13 a 15 libras.

El menú de La Cafetiere de Anita tiene un costo aproximado de $1.131.000, mientras que la pechuga de pavo rellena de frutos rojos secos cuesta alrededor de $686.000. Estas opciones permiten a los consumidores colombianos integrar elementos de la festividad estadounidense en sus propias celebraciones familiares.

En Bogotá, la marca especializada Delipavo vende pavo entero horneado por $835.650 y su relleno por $879.480, precios que incluyen descuentos vigentes. La empresa realiza envíos a todo el país con tiempos de entrega de 5 a 10 días hábiles, recomendando la compra anticipada para asegurar la disponibilidad durante la Navidad.