Conozca las orquídeas Oncidium que huelen a chocolate y galletas como Sharry Baby y Heaven Scent Redolence. Encuentre dónde comprarlas en viveros de Colombia.

Existen variedades de orquídeas capaces de liberar fragancias sorprendentes que evocan alimentos dulces y reposteros, desafiando la expectativa común de que las flores solo huelan a cítricos o hierbas. Especies del género Oncidium han desarrollado aromas intensos a chocolate, vainilla e incluso galletas recién horneadas gracias a compuestos orgánicos volátiles específicos que atraen polinizadores en su entorno natural.

Variedades de Oncidium con Aroma Dulce

La orquídea Sharry Baby es ampliamente reconocida por su intenso perfume a cacao, aunque no es la única variedad que ofrece esta experiencia olfativa. Otro híbrido destacado es el Heaven Scent Redolence, cuyo aroma combina notas de chocolate con vainilla y galletas horneadas, creando una combinación única que ha capturado la atención de los amantes de las plantas.

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La variedad Ruffles, registrada en el año 2005, ha sido apodada la orquídea de las galletas debido a sus fragancias que rememoran a las galletas de chocolate y a las famosas galletas Oreo. Este híbrido posee un porte compacto y alcanza una altura que oscila entre los 50 y los 60 centímetros, lo que la hace ideal para espacios reducidos.

Características Físicas y Mecanismo del Aroma

Las flores de la variedad Ruffles tienen un diámetro aproximado de 2,5 centímetros y crecen agrupadas en varas florales. Su estética incluye tonos caoba, rojizos, marrones y blancos con bordes ondulados que complementan su singular aroma. Los compuestos orgánicos volátiles que liberan estas flores cumplen una función biológica vital en la naturaleza.

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Estas sustancias químicas actúan como señales para atraer insectos polinizadores, quienes al buscar fuentes de alimento asociados a esos olores, transportan el polen y contribuyen a la reproducción de la planta. Esta estrategia de atracción química demuestra la compleja relación entre las orquídeas y su ecosistema.

Diversidad del Género Oncidium y Recomendaciones

El género Oncidium, conocido popularmente como de las orquídeas bailarinas por la forma de sus flores, presenta una gran diversidad de aromas que varía considerablemente entre especies. Según el Jardín Botánico de Nueva York, algunas variedades carecen de fragancia, mientras que otras recuerdan a chocolate, vainilla, coco o bebidas frutales.

En Colombia, la oncidium Sharry Baby es más común en el mercado, mientras que el Heaven Scent Redolence es menos frecuente y se consigue a través de coleccionistas o distribuidores especializados. Interesados pueden consultar con viveros como Orquídeas de los Andes en Bogotá o el Vivero Orquiyoli, que realizan envíos a otras ciudades del país.