Oscar Gónima y la filosofía detrás de Tres'08: Cultura, humildad y economía en la gastronomía de Medellín

Un análisis profundo sobre la trayectoria de Oscar Gónima, creador de Tres'08, su formación en Europa, su conexión con la antropología gastronómica de Julián Estrada Ochoa y su visión crítica sobre el estado actual de la industria restaurantera en Colombia frente a los desafíos económicos.

La luz del atardecer se filtra suavemente a través de los amplios ventanales, iluminando un espacio que combina la calidez de las vasijas de barro antioqueñas con la elegancia contemporánea de un salón moderno.

En este ambiente, que alberga a Tres'08, el reconocido restaurante en Medellín, se desarrolla una escena cotidiana pero significativa de la vida nocturna y gastronómica de la ciudad. En las mesas laterales, una pareja adelanta su cena mientras un grupo de turistas, cuya conversación en otro idioma resuena discretamente, disfruta de un cóctel que parece capturar los colores vibrantes del cielo.

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La filosofía humilde del chef Oscar Gónima

Por este salón circulan meseros y personal del hotel, pero entre ellos, casi imperceptible, camina Oscar Gónima, el creador de esta propuesta culinaria. A diferencia de otras figuras públicas en el mundo de la alta cocina, Gónima no busca ser la estrella central ni destacar con arrogancia. Su presencia es modesta y funcional, pues su filosofía se basa en que la comida y el servicio sean los verdaderos protagonistas de la experiencia del comensal, no el ego del chef.

Esta dedicación a la humildad profesional se entrelaza con una trayectoria vital marcada por el estudio profundo de la gastronomía. Después de consolidar su pasión por la cocina durante sus primeros años en Medellín, decidió ampliar sus horizontes intelectuales y técnicos viajando a la escuela École Ritz Escoffier en París. Allí, buscó comprender las bases históricas y la capacidad influyente de la gastronomía francesa, a la que considera la madre de la disciplina culinaria moderna.

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Paralelamente, cursó estudios en Les Roches, en los Alpes Suizos, una de las instituciones más respetadas mundialmente en hotelería y turismo. Estas formaciones no fueron solo técnicas, sino una búsqueda por entender la hospitalidad como una extensión de la cocina, analizando qué motiva a las personas y qué convierte a los lugares en experiencias inolvidables. Gónima mantiene viva la costumbre de observar y aprender constantemente, visitando museos, leyendo noticias y explorando los oficios de las personas.

Formación internacional y referentes antropológicos

Su curiosidad lo llevó incluso a visitar restaurantes exitosos durante sus vacaciones, buscando inspiración en lo que otros hacen de manera distinta. Este enfoque resuena con las ideas de Julián Estrada Ochoa, antropólogo fallecido en 2022, quien en su obra Mantel de cuadros exhortaba a los conocedores a mantener una actitud de investigación permanente.

Estrada Ochoa argumentaba que la historia de la humanidad es inseparable de su alimentación y que la cocina es un ámbito de diálogo, identidad y memoria infantil. Gónima aplica esta visión al crear menús, leyendo la idiosincrasia, la historia y la cultura del lugar. Critica a aquellos que, tras viajar por Europa o Sudamérica, presumen de conocimientos superficiales sobre vinos o técnicas sin entender el contexto local.

Productos locales y la gastronomía de Medellín

Insiste en la importancia de aprender sobre productos locales, desde frutas y bebidas tradicionales como chichas y guarapos, hasta quesos y cortes de carne, conectando la cocina con las plazas de mercado y la realidad geográfica. Ante las preguntas sobre el estado actual de la gastronomía en Medellín, Gónima señala que el sector atraviesa un momento delicado, influido significativamente por las dificultades económicas, lo que requiere una adaptación cuidadosa y un respeto profundo por las raíces culturales para sobrevivir y florecer.