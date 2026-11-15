Oscar Naranjo critica simbolismos del gobierno y defiende el Acuerdo de Paz

El exvicepresidente Óscar Naranjo asegura que Colombia cumple una deuda con las armas en política y analiza el impacto del Acuerdo de Paz tras 10 años de su firma.

El general retirado Óscar Naranjo, quien se desempeñó como exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, ha manifestado firmemente que Colombia mantiene una deuda pendiente con la sociedad respecto a la necesidad de establecer un pacto nacional que prohíba el uso de armas en el ámbito político. Esta advertencia surgió en el contexto de una evaluación amplia sobre los desafíos y los aciertos registrados tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc). Naranjo, una figura clave en la negociación histórica, ha abogado por potenciar la implementación completa de dicho acuerdo, señalando que su vigencia continúa siendo fundamental para la estabilidad del país a pesar de las numerosas dificultades que el proceso ha enfrentado.

Además de centrarse en la memoria del proceso de paz, Naranjo dirigió críticas severas hacia la estrategia de seguridad actual implementada por el presidente Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, el exlíder policial calificó como intolerables los simbolismos que el actual gobierno está utilizando en sus acciones y discursos públicos. Esta postura de Naranjo resuena en un momento de intensa discusión sobre la narrativa de seguridad nacional y la forma en que el Ejecutivo maneja la confrontación contra los grupos armados ilegales, sugiriendo que ciertos enfoques simbólicos pueden ser contraproducentes o dañinos para la cohesión social y la institucionalidad democrática.

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Legado Del Acuerdo De Paz Y Desempeno

Óscar Naranjo sostiene con convicción que Colombia demostró al mundo entero que era posible detener un conflicto armado de décadas contra la guerrilla más poderosa y antigua de América Latina. Este logro histórico no solo interrumpió la guerra, sino que también mitigó drásticamente el sufrimiento causado a las víctimas de ese conflicto prolongado. Diez años después de la firma del acuerdo en 2016, el general asegura que la paz sigue viva, con sus luces y sus sombras, desmintiendo a quienes argumentan que el proceso ha fracasado por completo. Para Naranjo, la paz es un proceso complejo que no genera los aplausos inmediatos que suele traer consigo el éxito en la guerra, pero que es esencial para la supervivencia del Estado de Derecho.

Ante las críticas de sectores que señalan que los índices de violencia actual son un producto directo del Acuerdo de Paz, Naranjo utiliza datos históricos contundentes para refutar esta afirmación. Él señala que los hechos elocuentes muestran que, inmediatamente después de la firma del acuerdo en 2016, Colombia experimentó las tasas más bajas de violencia en su historia reciente. Durante este periodo, se registraron caídas significativas en homicidios, secuestros y asaltos a poblaciones. El exdirector de la Policía destaca que la guerra contra las Farc implicaba anualmente entre 30 y 50 incursiones guerrilleras a municipios, lo que generaba centenares de ataques contra estaciones de Policía; esta dinámica violenta finalizó con el cese de hostilidades, permitiendo al menos dos años de tranquilidad relativa.

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Reduccion De Minas Y Cifras Historicas

Una de las pruebas más reveladoras presentadas por Óscar Naranjo en defensa del acuerdo es la drástica reducción de víctimas por el uso de minas antipersonales en el territorio nacional. Según los datos que cita el exfuncionario, en el año 2006, el país registró un total de 1.226 víctimas como consecuencia de la detonación de estas municiones. Sin embargo, tras la firma del Acuerdo de Paz, las cifras descendieron drásticamente durante los años 2016 y 2017, ubicándose entre 48 y 80 víctimas, respectivamente. Este descenso exponencial demuestra que la implementación de medidas de descontaminación y la retirada del conflicto fueron efectivas para proteger a la población civil de uno de los peligros más letales y generalizados durante el conflicto armado.

Desafios De Implementacion Y Grupos Ilegales

Tras la firma del acuerdo, la capacidad armada de los grupos que se desmovilizaron o quedaron fuera de la ley se redujo significativamente. Se estima que quedaron en Colombia, en armas y por fuera de la ley, cerca de 7.000 personas distribuidas entre aproximadamente 2.500 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otras facciones del llamado Clan del Golfo y unos 700 disidentes de las Farc. Esta cifra representa un descenso considerable comparado con la capacidad armada previa, que superaba los 30.000 hombres en armas. Sin embargo, Naranjo reconoce que ha habido un nuevo reclutamiento y que hoy se habla de unas 27.000 personas que nuevamente están en armas, aunque advierte que esto no es imputable directamente al acuerdo en sí mismo.

Falta De Presion Estatal Y Crisis Actual

El general Óscar Naranjo atribuye el aumento reciente de la violencia y la rearmada de grupos criminales a la falta de una implementación integral del acuerdo por parte de los gobiernos que siguieron al de Juan Manuel Santos, incluyendo las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro. Él argumenta que no se aceleraron las implementaciones necesarias para lograr una mayor presencia del Estado colombiano y ejercer control territorial efectivo. Además, señala que el tamaño de la Fuerza Pública quedó intacto, manteniendo más de 400.000 efectivos que ya no tenían que enfrentarse a 25.000 o 30.000 combatientes de las Farc, sino a los 7.000 que quedaron inicialmente. Esta discrepancia en la gestión de la transición ha generado juicios y análisis que la sociedad y la academia deberán revelar para entender las causas profundas del aumento de la violencia en años recientes.