OTAN y UE respaldan a Rumania tras caída de dron ruso en edificio residencial

Rumania denuncia escalada rusa luego de que un dron impactara un edificio en Galati, dejando dos heridos. OTAN y UE condenan el hecho.

La OTAN y la Unión Europea expresaron su respaldo a Rumania luego de que un dron ruso ingresara a su espacio aéreo y cayera sobre un edificio residencial en la ciudad de Galati, dejando dos personas con heridas leves.

El incidente ocurrió durante una ofensiva rusa contra objetivos ucranianos cerca de la frontera, y ha sido calificado por Rumania como una grave e irresponsable escalada por parte de Moscú. La alianza militar occidental y la UE reaccionaron con mensajes de solidaridad y críticas contundentes, subrayando el riesgo de que el conflicto se extienda a países vecinos.

Este hecho marca uno de los episodios más serios en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, y recuerda la vulnerabilidad de los países del flanco este de la OTAN ante los ataques con drones. Según el Ministerio de Defensa rumano, durante la madrugada del viernes Rusia lanzó un ataque con drones contra infraestructura ucraniana ubicada cerca de la frontera fluvial con Rumania.

Uno de los drones cruzó el espacio aéreo rumano y cayó sobre el techo de un edificio residencial en el barrio de Galati, causando un incendio que fue controlado por los bomberos. Las autoridades explicaron que el tiempo de reacción fue demasiado corto para neutralizar el aparato sin poner en riesgo a la población civil.

El general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rumanas, aseguró que las fuerzas militares tuvieron apenas cuatro minutos desde la detección del dron hasta el impacto. El presidente de Rumania, Nicusor Dan, respaldó esa decisión y afirmó que no existían condiciones seguras para destruir el dispositivo antes de que cayera.

Tras el incidente, el mandatario convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para analizar lo que calificó como el hecho más grave registrado en territorio rumano desde el inicio del conflicto. Las dos personas heridas, residentes del edificio, fueron atendidas en un hospital local y se encuentran fuera de peligro. Rumania ha elevado su nivel de alerta y está considerando medidas adicionales para proteger su espacio aéreo. La OTAN condenó el episodio y reiteró su apoyo a Rumania.

El secretario general, Mark Rutte, aseguró haber expresado solidaridad absoluta con el país y advirtió que el comportamiento de Rusia representa un riesgo para todos los aliados. Reafirmó que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también rechazó el ataque y afirmó que la guerra cruzó otra línea roja.

A las críticas se sumaron Alemania, Francia y Moldavia, cuyos gobiernos calificaron el hecho como irresponsable y peligroso. El incidente ocurre en medio de una creciente preocupación en Europa del Este por las incursiones de drones relacionadas con la guerra en Ucrania. Polonia, Estonia y Letonia han reportado episodios similares desde el inicio del conflicto, aunque hasta ahora no se habían registrado víctimas en territorio de la OTAN.

Este suceso podría llevar a la alianza a reforzar sus sistemas de defensa aérea en el flanco oriental. Rumania ya había solicitado anteriormente un aumento de la presencia de la OTAN en la región, y ahora es probable que reciba un apoyo adicional. Moscú, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente, aunque fuentes no oficiales lo atribuyen a un error





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