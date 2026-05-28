Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y la ceremonia en Londres marcan una nueva era en el fútbol

La UEFA anunció la fecha y sede de la gala del Balón de Oro 2025, que se celebrará en Londres el 26 de octubre. Ousmane Dembélé, del PSG y la selección francesa, es el actual ganador tras una temporada histórica, mientras que en el fútbol femenino Aitana Bonmatí ha dominado con tres premios consecutivos. Un repaso por la evolución del galardón, desde Matthews hasta la nueva generación que redefine el fútbol mundial.

El Balón de Oro, el galardón más prestigioso del fútbol mundial, celebrará su próxima edición el lunes 26 de octubre en Londres, coincidiendo con el 70 aniversario de su creación por la revista France Football en 1956.

La ceremonia, organizada conjuntamente por la UEFA y France Football, marca un hito al realizarse por primera vez en la capital británica, rindiendo homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio. Este evento consolida la expansión global del Balón de Oro, elevando su estatus como marca internacional





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