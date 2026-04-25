Pánico en Cali tras explosión frente al Batallón Pichincha: Una herida y recompensa de $200 millones

Una explosión causada por un bus cargado con cilindros frente al Batallón Pichincha en Cali generó pánico entre los habitantes de Nápoles y Meléndez, dejando una mujer herida. Se ofrece recompensa por información que conduzca a los responsables, identificados como disidencias de las Farc.

El sur de Cali se vio sacudido por un acto de violencia que sembró el pánico entre sus habitantes. Un bus escolar, utilizado como vehículo para transportar cilindros de gas, explotó frente al batallón Pichincha, desencadenando una escena de caos y temor.

El incidente, ocurrido en la mañana del viernes, ha dejado una mujer herida y ha reavivado la preocupación por la seguridad en la ciudad. Testimonios de residentes de los barrios Nápoles y Meléndez describen el momento de la explosión como estremecedor, relatando cómo el estruendo paralizó a quienes se encontraban en las cercanías. La onda expansiva, según los relatos, afectó viviendas, vehículos y a peatones que transitaban por la zona, evidenciando la magnitud del impacto.

La detonación se produjo apenas 18 segundos después de que el conductor del bus descendiera del vehículo y se alejara caminando, sin levantar sospechas aparentes. Este detalle ha intensificado las investigaciones y ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de un atentado premeditado. La rápida reacción de los residentes, que intentaron resguardarse tras escuchar la explosión, y la posterior incertidumbre que se apoderó de los barrios, reflejan el clima de angustia que se vive en la zona.

Una mujer que se desplazaba en motocicleta fue la única víctima reportada hasta el momento, sufriendo trauma craneoencefálico y lesiones abdominales. El incidente ha generado un debate sobre la seguridad en las zonas aledañas a instalaciones militares y la necesidad de reforzar las medidas de prevención. La respuesta de las autoridades ha sido inmediata. Tras el ataque, la zona fue acordonada y se activó un plan candado con el objetivo de dar con el responsable o los responsables del atentado.

Las investigaciones se centran en alias Oso Yogui, un individuo señalado como integrante de la columna Ricardo Velásquez de las disidencias de las Farc, perteneciente a la estructura Jaime Martínez. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura, demostrando la determinación de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

El alcalde de Cali ha confirmado que este ataque se suma a una preocupante serie de incidentes violentos que han afectado a la ciudad en el último año, incluyendo varios atentados y cuatro acciones similares frustradas en lo que va del presente año. Esta escalada de violencia ha generado un clima de inseguridad y ha puesto en alerta a la comunidad.

La situación ha llevado a las autoridades a evaluar la necesidad de implementar medidas más drásticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir futuros ataques. La colaboración ciudadana se considera fundamental para el éxito de las investigaciones y la captura de los responsables. El temor y la incertidumbre persisten en los barrios Nápoles y Meléndez. Los residentes expresan su preocupación por la posibilidad de nuevos ataques y manifiestan su inquietud por vivir cerca del batallón Pichincha.

La sensación de inseguridad se agrava por el hecho de que no es la primera vez que la zona enfrenta hechos similares, lo que ha generado un sentimiento de vulnerabilidad en la comunidad. La explosión ha reabierto el debate sobre la presencia de grupos armados ilegales en la ciudad y la necesidad de fortalecer la presencia policial y militar en las zonas más afectadas por la violencia.

Además del impacto inmediato del atentado, la situación ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta el momento y la necesidad de adoptar nuevas estrategias para combatir la criminalidad. La comunidad exige a las autoridades una respuesta contundente y medidas efectivas para garantizar su seguridad y proteger sus vidas.

La búsqueda de justicia y la prevención de futuros ataques son las principales demandas de los habitantes de Nápoles y Meléndez, quienes anhelan vivir en un entorno seguro y pacífico. La situación también ha generado un debate sobre la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades





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