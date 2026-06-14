Países Bajos vs Japón: debut en el Mundial 2026 con bajas clave y altas expectativas

Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentan este 14 de junio en el AT&T Stadium por el Grupo F del Mundial 2026. Conozcahorario, transmisión y las novedades de ambos equipos.

El Mundial 2026 continúa su desarrollo con una jornada llena de emoción y expectativa. Este domingo 14 de junio se disputará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, en el que se enfrentarán las selecciones de Países Bajos y Japón en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.

Este choque marcará el debut de ambas escuadras en el Grupo F, donde también participan Suecia y Túnez. Aunque los neerlandeses no parten como los grandes favoritos al título, su historia y la calidad de varios de sus jugadores los convierten en un rival peligroso. Por su parte, Japón llega con la confianza de haber mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y aspira a iniciar con buen pie su camino en la Copa del Mundo.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y la transmisión estará a cargo del Canal RCN. La cobertura previa arrancará desde las 2:00 p. m. en la señal principal del canal, su aplicación oficial y plataformas digitales.

Además,YouTube ofrecerá la antesala y los primeros minutos del encuentro, al igual que TikTok, ampliando las opciones para los seguidores. Este duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos tienen como objetivo avanzar a la siguiente ronda del torneo. La selección japonesa llega con algunas ausencias importantes que podrían afectar su rendimiento. La más significativa es la de Wataru Endo, capitán y referente del mediocampo, quien se perdió el Mundial por una lesión en el pie que no logró superar.

A esta baja se suma la de Kaoru Mitoma, extremo clave en el ataque asiático. Ante esta situación, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en Takefusa Kubo, futbolista de la Real Sociedad, considerado uno de los jugadores más talentosos del plantel. Por el lado de Países Bajos, Ronald Koeman dirige su primer Mundial como entrenador. Las miradas estarán puestas en Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, quien llega tras superar problemas físicos recientes.

Se espera que su experiencia y capacidad definitoria sean determinantes en un partido que se anticipa equilibrado y lleno de emociones desde el primer minuto





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