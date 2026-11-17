El domiciliario argentino Pablo Barrionuevo recorre Sudamérica en motocicleta para ver la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla el 21 de noviembre de 2026.

Pablo Barrionuevo, un joven domiciliario de 23 años oriundo de El Palomar y residente en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, ha iniciado una travesía terrestre de 7.800 kilómetros a bordo de una motocicleta Honda GLH 150. Este viaje extraordinario tiene como objetivo presenciar en persona la final de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro deportivo de máxima relevancia que enfrentará al club argentino Boca Juniors contra el Atlético Mineiro de Brasil.

La motivación principal de esta decisión radica en las limitaciones económicas para adquirir un pasaje aéreo, lo que ha llevado a Barrionuevo a utilizar su herramienta de trabajo para cumplir su sueño de llegar al remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. El joven ha documentado cada etapa de su ruta mediante videos publicados en sus redes sociales, donde explica que la falta de fondos para el avión le obliga a "rebuscarse" la vida y avanzar por tierra desde Sudamérica.

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Detalles logísticos del recorrido terrestre

El itinerario trazado por Pablo Barrionuevo implica cruzar todo el continente sudamericano siguiendo una ruta costera por el Pacífico que ha exigido ajustes significativos en su ritmo de marcha. Tras las primeras jornadas del viaje, el viajero reconoció que inicialmente avanzaba muy lentamente, pero ha modificado su estrategia recentralizando su esfuerzo en cubrir distancias mayores, llegando a recorrer hasta 700 kilómetros diarios en los últimos días para compensar el tiempo perdido.

La trayectoria geográfica ya documentada incluye el cruce por las provincias argentinas de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, así como la entrada a Jujuy y el paso por Purmamarca. Posteriormente, ingresó a Chile atravesando el Paso de Jama, cubriendo la mayor parte del norte chileno, y continuó su avance hacia Perú, donde logró cruzar el país de sur a norte en un lapso de cuatro días antes de dirigirse hacia la frontera con Ecuador.

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En sus comunicaciones previas al ingreso ecuatoriano, Barrionuevo indicó específicamente que se encontraba a 200 kilómetros de la frontera con ese país. Su meta inmediata consiste en llegar a Quito y luego ingresar al Caribe colombiano, proyectando su llegada a Barranquilla para las horas tempranas del viernes 20 de noviembre de 2026, un día antes del compromiso deportivo definitivo programado para el sábado 21 de noviembre de 2026.

Reacción de hinchas y apoyos económicos

Durante los primeros seis días de su periplo, mientras atravesaba Chile y Perú, Pablo Barrionuevo ha solicitado apoyo económico a través de sus plataformas digitales para solventar los gastos cruciales de combustible, alimentación y alojamiento durante la travesía. Esta solicitud ha generado una respuesta masiva de seguidores argentinos y usuarios colombianos que le han ofrecido ayuda logística y palabras de aliento al pisar territorio colombiano, prometiéndole comida y bendiciones.

La popularidad de su aventura ha disparado su presencia en redes sociales, acumulando casi 79 mil seguidores en Instagram bajo el perfil @pabl0_cabj12. Entre los mensajes de apoyo recibidos, los hinchas le han dicho frases como "Boca, Boca, Boca" y han expresado su deseo de que traiga recuerdos de la vuelta, demostrando un fuerte vínculo emocional con el aficionado que viaja con su motocicleta de delivery.

Impacto deportivo y próximos pasos

El contexto deportivo que rodea esta final incluye la reciente forma de los equipos contendientes, con Boca Juniors llegando tras vencer 3-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina, mientras que el Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, se encuentra en la séptima posición del Brasileirão con siete partidos sin victorias tras igualar 0-0 frente a Mirassol. Ambas delegaciones están previstas para aterrizar en la capital del Atlántico el miércoles de la semana del evento.

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Para Pablo Barrionuevo, existe una posibilidad concreta de asistir al Coloso de la Ciudadela gracias a un contacto cercano al mediocampista y capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes. El joven reveló que un amigo de Paredes vio sus historias en redes y le ofreció regalarle la entrada, aunque espera que esta gestión se concrete formalmente para permitirle vivir la emoción dentro del estadio.

Mientras Barrionuevo completa el tramo terrestre, otros seguidores de Boca Juniors han optado por llegar a Barranquilla por vía aérea, debiendo realizar al menos una escala debido a la ausencia de vuelos directos desde Buenos Aires. Además, la hinchada argentina ha convocado un banderazo en el Gran Malecón del Río para este viernes 20 de noviembre de 2026, una concentración organizada por el creador de contenido Ryan Talgham cuyo horario específico aún está por definirse en sus redes sociales.