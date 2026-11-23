El Pacto Histórico cita a su Comisión de Ética para el 23 de noviembre y analiza las denuncias por títulos falsos de Luz Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero Nader.

El Pacto Histórico ha convocado a su Comisión de Ética para el lunes 23 de noviembre a las 3:00 de la tarde, con el objetivo de revisar las acusaciones de falsificación documental que involucran a varios de sus congresistas. Esta medida responde al creciente escrutinio público tras los cuestionamientos sobre la integridad académica de la representante Luz Verónica Estrada, junto con las dudas surgidas respecto a los perfiles de Andrea Vargas y Claudia Romero Nader. La dirigencia del partido asegura que se garantizará la transparencia y el debido proceso en cada caso individual.

Reunión de la Comisión Nacional de Ética Provisional

La cita oficial de la Comisión Nacional de Ética Provisional se llevará a cabo el 23 de noviembre, marcando el primer paso institucional tras las revelaciones sobre diplomas supuestamente falsos. Según el comunicado oficial, el partido analizará la situación de cada integrante de la bancada por separado, evitando juicios globales pero manteniendo una postura firme ante la presunta vulneración de la fe pública. Esta reunión es crucial para determinar si se aplicarán sanciones disciplinarias internas o si se remitirán los casos a las autoridades competentes para investigaciones penales.

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Posiciones y defensa de los congresistas involucrados

Ante la crisis interna, la representación del Pacto Histórico ha emitido declaraciones claras sobre la responsabilidad legal. La colectividad afirmó que si se comprueba que algún integrante falsificó un diploma o documento académico, deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley colombiana. No amparan ninguna conducta que atente contra la fe pública, pero también recordaron que la legislación no exige título profesional para ser elegido congresista. Este matiz separa la aptitud legal del escaño de la posible criminalidad por falsificación documental.

Detalles de los casos específicos de los parlamentarios

La controversia más avanzada corresponde a Luz Verónica Estrada, cuyos documentos académicos han sido desmentidos directamente por las instituciones donde afirmó haber estudiado. Este escándalo ha generado denuncias, incluso de colegas de su propia militancia, exigiendo una decisión sobre su permanencia en el cargo. Por su parte, Andrea Vargas admitió no estar graduada de Derecho en la Universidad del Atlántico, aunque negó falsificar documentos, atribuyendo la situación a una imprecisión corregida en su perfil.

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El caso de Claudia Romero Nader presenta señalamientos similares respecto a un supuesto título de administradora de empresas de la Universidad Javeriana, la cual desmintió la validez del documento. Romero Nader ya ha sido denunciada ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Cada situación tiene alcances distintos, lo que obliga a la Comisión de Ética a realizar exámenes detallados y específicos para cada congresista involucrado en estas polémicas académicas.

Cuestionamientos políticos y propuestas legislativas

La representante María Fernanda Carrascal ha cuestionado que el debate se centre únicamente en el Pacto Histórico, argumentando que la falsificación de títulos también afecta a entidades públicas, empresas privadas y organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Carrascal sostuvo que este golpe político busca desmoralizar a quienes votaron por este proyecto político. Como respuesta propositiva, defendió un proyecto de ley para facilitar la verificación de antecedentes académicos, una iniciativa que permitiría transparentar la información y prevenir litigios laborales futuros.