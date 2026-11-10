Pacto Histórico defiende a Gustavo Petro en medio del escándalo de los sexocontratos

El Pacto Histórico publicó un mensaje a favor de la gestión de Gustavo Petro mientras crecen las denuncias por presuntos sexocontratos en el Gobierno.

El Pacto Histórico no se desliga de la figura de Gustavo Petro. Durante el fin de semana, en plena polémica por las revelaciones de los llamados 'sexocontratos', la colectividad publicó en Instagram el mensaje 'Con Petro, más mujeres salieron de la pobreza'.

La publicación se conoció mientras crecían las denuncias por la presunta incidencia del expresidente Gustavo Petro para nombrar como contratistas del Gobierno a mujeres con las que, según las denuncias, compartía momentos íntimos. El lunes se dio a conocer un nuevo material en el que Petro aparece en una videollamada enviando 'picos' a Deicy Jiménez, la mujer que destapó el supuesto entramado.

Also read Pacto Histórico enfrenta crisis interna por escándalos de Petro

Publicación del Pacto Histórico sobre la gestión de Petro

El Pacto Histórico promociona la imagen del exmandatario y la gestión de su Gobierno, incluso mientras se investigan las denuncias de presuntos sexocontratos. La colectividad usó cifras de pobreza como argumento central de su mensaje en redes sociales.

El material del lunes muestra, según lo reportado, una conversación por Messenger de Facebook en la que Petro pregunta a Jiménez si puede verla por cámara. Ella responde que sí y la aplicación pasa a modo video, con intercambio de miradas y gestos entre ambos. Al parecer, el intercambio se habría dado bajo el seudónimo de 'Andrés Maldonado Beltrán'.

Advertisement

La publicación del Pacto Histórico es anterior a la revelación de esta videollamada, pero ya circulaba otro video en el que se vería al expresidente dando besos a Jiménez. Además, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, afirmó que serían al menos 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas mediante contratos en el Gobierno a cambio de supuestas relaciones sexuales con el entonces presidente.

Reacciones de seguidores y dilema político del partido

Algunos usuarios que se identifican como seguidores del Pacto Histórico criticaron la publicación. Uno de ellos escribió 'Mal momento muchachos, un poco de autocrítica no cae mal', y otros pidieron desligarse de Petro.

El partido enfrenta una posición incómoda. Petro es su líder natural y la colectividad se ha convertido en una fuerza política clave gracias a su liderazgo e influencia. Sin embargo, las denuncias también le causan daño, y el Pacto Histórico debe decidir si se aleja de la figura de Petro o si lo condena con vehemencia, como ha venido ocurriendo.

El dilema se intensifica porque la colectividad se presenta como defensora de los derechos y libertades de las mujeres. Varias denuncias, que deben ser verificadas por las autoridades, ya generan preguntas sobre la coherencia entre ese discurso y el respaldo público a Petro.

Datos de Batalla Cultural sobre pobreza y crecimiento

La publicación del Pacto Histórico se apoyó en datos de la página 'Batalla Cultural', que dice basarse en publicaciones del Dane. Esa página se presenta como un espacio de 'antifascismo', 'formación' y 'acción callejera', y ha defendido al expresidente en sus últimas publicaciones.

Advertisement

Batalla Cultural afirmó que Petro 'dio pico en la frente y chao, a dirigir el país, bajar la pobreza al 28 %, disminuir la inflación y aumentar el crecimiento económico de Colombia'. Sin embargo, según detalló La Silla Vacía, el crecimiento de 5 % fue el segundo más bajo del siglo, solo después del de Andrés Pastrana, con 1.2 %.

La misma página ha difundido otros mensajes como 'Petro roba calzones, no donaciones' y pantallazos de la videollamada del presidente. Estas publicaciones amplían el debate sobre la forma en que se comunica la gestión del exmandatario.

Verificación de denuncias y próximos pasos

Las denuncias por presuntos sexocontratos deben ser verificadas por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades. Hasta ahora, el material conocido incluye los videos difundidos y las cifras presentadas por el director del Dapre, Carlos Ríos.

Sofía y Antonella se pronunciaron sobre el caso, pidieron proteger a la denunciante y confiaron en que Petro comparecerá ante la justicia. Mientras tanto, el Pacto Histórico deberá definir su posición pública frente a las acusaciones contra su líder.