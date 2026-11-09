Pacto Histórico enfrenta crisis interna por escándalos de Petro

El Pacto Histórico mantiene silencio ante denuncias contra Gustavo Petro, arriesgando sus aspiraciones electorales en 2027 y 2030 mientras la opinión pública exige respuestas.

Los ciudadanos colombianos observan con desconcierto la postura del Pacto Histórico frente a los múltiples escándalos que involucran al expresidente Gustavo Petro y a su círculo cercano. A pesar de que mujeres vinculadas al mandatario han realizado denuncias públicas y que la información sobre irregularidades sigue emergiendo, las principales figuras de la izquierda han mantenido un silencio incómodo. Esta actitud está generando una crisis política significativa, ya que los líderes de este movimiento parecen estar cavando su propia tumba política al intentar disimular las acusaciones mediante estrategias de distracción.

Crítica al silencio y complicidad política

No se sabe qué resulta más indignante: la acumulación de escándalos del gobierno de Gustavo Petro o la negativa del Pacto Histórico a desligarse claramente de las actuaciones del exmandatario. Los líderes de izquierda podrían estar cometiendo un error estratégico si creen que su silencio cómplice, junto con críticas al gobierno actual o mensajes denigrantes en redes sociales, logrará ocultar la realidad. Esta estrategia corre un riesgo tangible en las elecciones regionales de 2027, cuando aspiran a obtener la mayoría de las alcaldías y gobernaciones. La situación se complica aún más si tienen la intención de volver al poder en 2030, pues los ciudadanos no parecen dispuestos a ser engañados dos veces.

Also read Nuevos chats revelarían que Gustavo Petro pidió contratar una mujer en la Presidencia

Lecciones del medio término y consecuencias electorales

La lección de lo ocurrido en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos es clara y aplicable al contexto local. Allí, los votantes castigaron masivamente a Donald Trump apoyando a los demócratas, quienes pasaron a liderar la Cámara y el Senado. Este castigo electoral fue una respuesta directa a medidas polémicas como la persecución indiscriminada de migrantes, conflictos externos y el aumento de la inflación. En Colombia, un escenario similar podría materializarse si la izquierda no realiza un mea culpa sincero, no reconoce los errores de los últimos cuatro años y no exige investigaciones exhaustivas. Sin estas acciones, la facción se convierte en cómplice de un mandatario que allegedly no respetó la dignidad del país.

Reacciones tardías ante revelaciones de Deicy Jiménez

Frente a la contundencia de los hechos, el Pacto Histórico finalmente se pronunció quince días después de que estallara el escándalo por las revelaciones de Deicy Jiménez. Esta denunciante afirmó haber recibido contratos estatales a cambio de relaciones sexuales con Petro y publicó un video con el expresidente. Además, se conocieron mensajes del expresidente ordenando a Angie Rodríguez otorgar un contrato en el Ministerio del Interior. Iván Cepeda emitió un comunicado que exige garantías de debido proceso y presunción de inocencia para Petro. Sin embargo, el anuncio de abrir un proceso de deliberación interna parece centrarse más en proteger la agenda política que en abordar el fondo de las denuncias graves.

Advertisement

Doble vara y el elefante en la habitación política

Nadie niega el derecho a la defensa del exmandatario, pero resulta inadmisible que sus excolaboradores intenten enterrar acusaciones tan serias. Mientras mujeres del círculo cercano de Petro realizan denuncias, figuras clave como Iván Cepeda, María José Pizarro y Carolina Corcho evaden preguntas o califican los hechos como montajes. Si la mitad de estos escándalos hubieran sido protagonizados por otro presidente, estos mismos políticos habrían exigido renuncias inmediatas. La situación revela una ceguera selectiva, evidenciada en las declaraciones de Cielo Rusinque, quien justifica las acciones de Petro describiéndolo como un hombre ingenuo y mal rodeado que buscaba afecto.

Antecedentes de corrupción y vida descontrolada

La vida desordenada de Petro es un tema de conocimiento público que se remonta a su periodo como alcalde de Bogotá. Estas conductas escalaron a proporciones alarmantes tras su llegada a la Presidencia, sugiriendo que el poder podría haberle restado criterio sobre las consecuencias de sus actos. El excanciller Álvaro Leyva ha denunciado previamente desapariciones inexplicables de Petro en viajes internacionales, como un caso en París donde desapareció por dos días. Leyva también acusó al expresidente de estar extorsionado por figuras como Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa, quienes supuestamente poseen evidencias de episodios vergonzosos, consolidando una narrativa de crisis institucional profunda.