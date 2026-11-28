Miembros del Pacto Histórico anunciaron acciones legales por el retiro del retrato de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, calificando la medida como un ataque a la memoria histórica.

Integrantes del Pacto Histórico han anunciado su intención de iniciar acciones legales tras el retiro de la imagen del expresidente Gustavo Petro de la galería de mandatarios en la Casa de Nariño. Este incidente ha generado una fuerte reacción dentro de la colectividad, que considera la decisión una violación de los derechos democráticos y un ataque a la memoria histórica. Varios senadores y representantes de la oposición al gobierno actual han condenado firmemente lo que califican como un acto de censura política.

Reacciones políticas ante la decisión administrativa

La senadora Johana Osorio dirigió críticas directas al presidente del Senado, Abelardo De la Espriella, cuestionando la determinación administrativa tomada. Osorio sostuvo que el mandatario podría sentirse intimidado por la presencia de la imagen de Petro y atribuyó dicha actitud a un supuesto complejo de inferioridad. Esta perspectiva sugiere que la motivación detrás del returo no es protocolaria, sino psicológica o política.

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Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández informó que se promoverán acciones jurídicas concretas para lograr que el retrato regrese inmediatamente al espacio destinado a los expresidentes de Colombia. Hernández enfatizó la necesidad de restablecer la normalidad institucional y el respeto por las figuras que han ocupado la más alta magistratura del país, sin importar su afiliación política actual.

La representante Laura Daniela Beltrán también rechazó públicamente lo ocurrido mediante un mensaje dirigido a Abelardo De la Espriella. Beltrán recordó que los periodos presidenciales son temporales y subrayó que la Casa de Nariño es una institución pública al servicio de Colombia, y no una propiedad privada o exclusiva de quien ocupa la Presidencia en el momento. Esta intervención busca reafirmar el carácter institucional del edificio y limitar la discrecionalidad del líder del Senado.

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Acusaciones de censura y ataque a la historia

El congresista Kevin Gómez amplió la denuncia en su cuenta de X, relacionando el retiro de la pintura con un intento deliberado de borrar parte de la historia nacional. Gómez escribió que la primera señal de que se camina hacia el fascismo es la obsesión por eliminar la memoria y a los líderes políticos. Advirtió que no permitirían que vulneraran los derechos del presidente del pueblo, quien fue electo por votación popular.

La misma línea de pensamiento fue adoptada por Giovanny Abadía, quien estuvo a cargo de la gerencia de la campaña del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá. Abadía expresó que retirar la imagen representa una amenaza directa para la memoria histórica de quienes respaldaron ese proyecto político. Su mensaje en redes sociales cuestionaba qué mensaje se pretendía enviar al público y si se buscaba desconocer todo un proceso político y social.

Abadía afirmó que la memoria histórica, el pluralismo político y el legado de las transformaciones sociales merecen respeto y garantías democráticas. Sostuvo que la historia no se borra por decreto ni por diferencias ideológicas, destacando que la izquierda tiene derecho a formar parte de la historia republicana de Colombia. Esta posición refuerza la narrativa de resistencia cultural y política frente a lo que denominan intentos de higienización histórica.

Postura del expresidente Gustavo Petro

El exmandatario Gustavo Petro también se refirió a la situación, asegurando que retirar sus fotografías o palabras no impedirá que su paso por la Presidencia permanezca en la memoria de los colombianos. Petro manifestó que se trata de anular las diferencias en la historia y que los procesos, las expresiones artísticas y las personas no afines al pensamiento oligárquico suelen ser prohibidos, censurados o vetados.

Petro recordó casos históricos similares, como la desaparición del cuadro que simbolizaba la presidencia de Carlos Nieto, el primer presidente negro, y del general Melo, el primer presidente indígena y último general del ejército libertador. Según Petro, estos actos de borrado histórico son intencionales y buscan invisibilizar a figuras disidentes. Sin embargo, afirmó que estos líderes se vuelven realmente inolvidables a pesar de los intentos de silenciarlos.

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El expresidente enumeró múltiples logros de su administración para contrarrestar la narrativa de borrado. Petro demostró, según su declaración, que el salario mínimo vital familiar es una palanca de crecimiento económico y redujo la pobreza y el hambre a niveles históricos. Además, afirmó haber demostrado que Colombia puede industrializarse y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real.

También destacó que demostró la viabilidad de construir un estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundante de la paz en Colombia. Petro explicó cómo se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país, específicamente mencionando el hospital San Juan de Dios. Concluyó su mensaje reafirmando que la justicia social sí se puede realizar en Colombia, desafiando la idea de que su gestión carece de legado tangible.

Impacto institucional y próximos pasos legales

La controversia generada alrededor del retrato de Petro ha trascendido el ámbito simbólico y se ha convertido en un焦点 legal e institucional. Las acciones anunciadas por el Pacto Histórico buscan no solo la reinstalación de la imagen, sino también un precedente que proteja la integridad de las galerías presidenciales contra cambios arbitrarios. Los legisladores involucrados, incluyendo a Osorio, Hernández, Beltrán y Gómez, han coordinado esfuerzos para presentar los recursos necesarios ante las instancias competentes.

La respuesta del Senado y la Casa de Nariño a estas exigencias legales será determinante para el futuro inmediato de la gestión institucional. Si se confirma la intención de mantener el espacio vacío o destinarlo a otra figura, el conflicto podría escalar hacia tribunales administrativos y de derechos humanos. La opinión pública está dividida entre quienes apoyan la decisión actual y quienes, como el Pacto Histórico, la ven como una erosión de la democracia.

Mientras se desarrollan los procesos judiciales y políticos, la ausencia de la imagen de Petro en la Casa de Nariño se ha convertido en un símbolo de la polarización vigente en Colombia. Los miembros del gobierno anterior y sus aliados en el Congreso continúan utilizando las redes sociales y comunicados oficiales para mantener la atención sobre el asunto. La expectativa es que la reinstalación del retrato o una resolución judicial favorable restauren la aparenta continuidad histórica que el gobierno actual ha interrumpido.