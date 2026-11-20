El Pacto Histórico solicita la renuncia de Luz Verónica Estrada y convoca a su Comisión de Ética para el 23 de noviembre por falsedad académica.

La Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico anunció públicamente este jueves 19 de noviembre que exige la renuncia de la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín. La decisión responde a denuncias sobre la supuesta falsedad de sus credenciales académicas y profesionales, tras ser desmentidas por instituciones educativas clave. Esta medida refleja la postura firme del partido de gobierno ante lo que califican como una vulneración a los principios de integridad pública.

Convocatoria de la Comisión de Ética y exhorto de renuncia

La colectidad invocó sus propios estatutos y su Código de Ética para fundamentar su pronunciamiento, informando que la Comisión Nacional de Ética Provisional fue convocada para el lunes 23 de noviembre. El propósito específico de esta reunión es asumir el estudio del caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos de la representante. El comunicado oficial detalla que esta acción busca garantizar que se asuman las consecuencias políticas de los hechos denunciados.

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El partido le solicitó formalmente a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, argumentando la gravedad de las evidencias conocidas públicamente. En su texto, la Coordinación Nacional Provisional enfatiza que Estrada Holguín debe asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes. Asimismo, el documento subraya que esta petición se realiza con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso legal que corresponde aplicar.

Instituciones educativas desmienten títulos y credenciales

El escándalo se intensificó tras que varias entidades verificaran que la congresista no cuenta con los títulos que ha exhibido para acreditar su formación profesional. La Universidad Nacional, sede Medellín, certificó mediante una carta que en sus archivos físicos y digitales no aparece ningún registro que indique que Estrada Holguín es egresada de esa institución, desmintiendo su afirmación de ser ingeniera de Minas y Metalurgia.

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El mismo día 19 de noviembre, la Universidad de Antioquia (UdeA) se sumó a los pronunciamientos oficiales. La institución aclaró que no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas, y que ni el diploma ni el acta de grado a nombre de la congresista fueron expedidos por dicha entidad. Esta confirmación se obtuvo tras validar sus bases de datos y registros oficiales, lo que confirma la inexistencia de la credencial alegada.

Adicionalmente, el Copnia y un colegio ubicado en Caramanta, municipio del suroeste antioqueño donde la congresista indica haber cursado sus estudios de bachillerato, cuestionaron la autenticidad del diploma y el acta de grado que circulan en su favor. Estas múltiples desmentidas han colocado a Luz Verónica Estrada en el centro de una polémica nacional que cuestiona la veracidad de su currículum vitae oficial.

Reacciones políticas, denuncias fiscales y próximos pasos

Según lo informado por la revista Semana, la Fiscalía General de la Nación recibió hace cerca de un año una denuncia contra Luz Verónica Estrada por la supuesta falsedad de sus títulos. Este antecedente legal suma gravedad a la situación actual, aunque la congresista ha guardado silencio frente a los señalamientos públicos realizados por su partido y las universidades. El medio periodístico también reportó que, horas antes del anuncio del Pacto Histórico, la representante no tenía intenciones de renunciar a su curul.

A pesar de la resistencia inicial, la presión política y la petición explícita de su propia colectividad podrían modificar la postura de la congresista. Si se presenta la renuncia, el Pacto Histórico conservaría el escaño en la Cámara de Representantes, ya que sería llamado el siguiente candidato en la lista con la que fue elegida por Antioquia. La Comisión Nacional de Ética de su partido se reunirá el próximo lunes para estudiar el caso mientras se adelantan las actuaciones derivadas de las denuncias conocidas.