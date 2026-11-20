El Pacto Histórico solicita la renuncia de Luz Verónica Estrada al Congreso debido a la falsificación de su título universitario y bachillerato, evidenciando irregularidades en su trayectoria.

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada enfrenta un deterioro político significativo tras revelarse que falsificó documentos académicos a lo largo de su vida laboral. El Pacto Histórico, su partido político, ha emitido un comunicado oficial exigiéndole que renuncie a su curul en el Congreso Nacional. Esta medida se toma inmediatamente después de que se conociera públicamente que la legisladora presentó diplomas de bachillerato y títulos profesionales fraudulentos.

Exigencia de renuncia por el Pacto Histórico

El movimiento político petrista ha ordenado a Estrada dar un paso al costado para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes. El comunicado del partido enfatiza el pleno respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso durante esta etapa. La dirigencia convocará a la Comisión Nacional de Ética Provisional el próximo lunes 23 de noviembre para analizar las denuncias sobre la presunta falsedad de los documentos.

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El sector reiteró su compromiso irrenunciable con la honestidad, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, señalaron que ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan su proyecto político. La solicitud de renuncia se justifica por la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente.

Evidencias de falsificación en Universidad Nacional

Las investigaciones confirman que Estrada no solo falsificó un título profesional de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sino también su diploma de bachiller. En su colegio en Caramanta, Antioquia, únicamente cursó hasta el grado octavo, sin completar su educación secundaria. Para presentarse a diversos cargos, la legisladora adjuntó un diploma, un acta de grado, su historial de notas y un certificado de terminación de materias.

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Los archivos de la Universidad Nacional no registran a Estrada como estudiante ni siquiera como aspirante que haya comprado el PIN para el examen de admisión. La decana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, declaró que la firma en el título no se parece a la suya y parece una mala copia de la firma de la decana de Ingeniería de la sede Bogotá, María Alejandra Guzmán. Esta discrepancia gráfica es una de las pruebas centrales de la autenticidad del documento.

Impacto financiero y relaciones con la DIAN

A pesar de estas irregularidades, Estrada obtuvo contratos con el Estado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Registros del sistema Secop muestran que en 2025 firmó un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) por un valor de $78 millones. Este encargo exigía conocimientos en minería para asesorar a la dirección general en estudios y políticas para fortalecer el control sobre el sector minero.

En 2024, Estrada devengó cerca de $80 millones mediante contratos con la misma entidad. Actualmente, como representante a la Cámara, percibe $55 millones mensuales. También entregó una tarjeta profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), documento que también está bajo escrutinio. Luis Eduardo Llinás, entonces director de la DIAN, afirmó haber sido asaltado en su buena fe, pero existen cartas de marzo de 2025 donde interactuaron directamente.

Denuncias previas y contexto legal

El caso no surgió de la nada, sino que lleva dos denuncias formales registradas. La primera fue presentada en abril de 2024 ante la Fiscalía 172 Seccional de Medellín. La multinacional Continental Gold consultó el diploma de Estrada y la universidad confirmó que ella no era egresada, lo que derivó en la denuncia inicial. Este primer alerta ocurrió antes de que Estrada incursionara plenamente en la política electoral.

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La segunda denuncia corresponde a noviembre de 2025, cuando el Copnia solicitó a la universidad validar el diploma antes de otorgar la matrícula profesional. La institución nuevamente no encontró registros y la vicerrectora Mary Luz Alzate firmó un informe indicando que se tomaron datos reales de otros egresados. Cinco meses después de estas denuncias, Estrada fue elegida representante a la Cámara, manteniendo su cargo actual mientras avanza el proceso de investigación.