El Pacto Histórico solicita la renuncia de la congresista Verónica Estrada tras confirmar la falsedad de sus diplomas universitarios y de bachillerato en denuncias legales vigentes.

El Pacto Histórico ha emitido un comunicado oficial exigiendo la renuncia inmediata de la congresista Luz Verónica Estrada a su curul en la Cámara de Representantes. Esta decisión política se produce como respuesta directa a las denuncias judiciales y administrativas que la afectan por la presunta falsificación de títulos académicos. El partido, liderado por el ex presidente Gustavo Petro, considera que estos hechos vulneran los principios fundamentales que sostienen su proyecto político y la integridad institucional.

Comisión de Ética y presión para la renuncia

La dirigencia del Pacto Histórico anunció que convocó a la Comisión Nacional de Ética Provisional para examinar el caso el próximo 23 de noviembre. En el texto oficial, el partido afirma que ningún interés individual puede estar por encima de los valores que fundamentan su gestión. Solicitan a la congresista que presente su renuncia para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.

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La presión institucional se intensifica tras múltiples denuncias interpuestas contra la representante a la Cámara ante organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Estos entes deben investigar conductas que incluyen supuesta falsedad material en documento público, fraude procesal, celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y posible detrimento patrimonial. La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad, fue la figura clave que instauró estas acciones legales y pidió la investigación inmediata.

Universidad Nacional y Copnia confirman inconsistencias

La Universidad Nacional certificó recientemente que Luz Verónica Estrada no figura como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. La ex decana de esa facultad, Verónica Botero, declaró que la firma que aparece en el diploma fechado en 2021 es falsa. Esta certificación académica es un pilar central en las pruebas presentadas por los denunciantes contra la congresista.

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Adicionalmente, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) informó que le negó la matrícula profesional a Estrada al detectar la inconsistencia en sus credenciales. El gremio anunció que iniciará acciones penales por falsedad en documento. La senadora Pedraza emphasized que nadie debe burlarse de la educación pública y reafirmó su denuncia ante la Fiscalía, solicitando que la Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara también investiguen el caso de manera integral.

Falsedad del diploma de bachillerato en Antioquia

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, emitió un comunicado oficial el jueves desmintiendo la validez del diploma de bachillerato presentado por Estrada. El documento alega que la congresista obtuvo el título de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, el 25 de noviembre de 2017, citando el Acta General de Graduación número 32, folio 29.

Al consultar los registros oficiales, se determinó que el acta de graduación mencionada contiene los nombres y apellidos de 14 estudiantes, pero no el de Luz Verónica Estrada. El sistema SIMAT confirma que la congresista estaba matriculada en la institución en 2017, pero cursando el grado octavo, no el grado once. Fue registrado su retiro y traslado a otra entidad educativa antes de la graduación.

Ilegalidad declarada y próximos pasos legales

Tras una rigurosa verificación en los libros de registro y actas de evaluación, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa declaró la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y el acta de grado exhibidos por la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín. La institución afirmó que estos documentos no corresponden a sus archivos oficiales ni reflejan la finalización de sus estudios de educación media en ese plantel.

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La combinación de las denuncias penales, la negativa de la Universidad Nacional y la desestimación del diploma de bachillerato por la institución antioqueña ha creado un escenario político y judicial complejo. La Comisión Nacional de Ética Provisional del Pacto Histórico deberá pronunciarse el 23 de noviembre, mientras las autoridades judiciales continúan sus investigaciones sobre la supuesta falsedad de documentos públicos y el uso indebido de credenciales académicas por parte de la representante a la Cámara.