El Pacto Histórico activó mecanismos disciplinarios contra Verónica Estrada por denuncias de título falso. La Universidad Nacional confirmó la falta de registros académicos de la congresista.

La colectividad política Pacto Histórico ha iniciado formalmente una investigación interna en respuesta a las acusaciones de falsificación documental que recaen sobre la representante a la Cámara Verónica Estrada. Este anuncio se produce tras la confirmación por parte de la Universidad Nacional de que no existen registros de egreso para la congresista en la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia, un dato que ha intensificado la controversia pública sobre su legitimidad profesional y académica.

Activación inmediata del Comité de Ética

El Pacto Histórico comunicó oficialmente que ha solicitado a su Comité de Ética que active los mecanismos disciplinarios correspondientes para investigar los hechos con rigor y determinar las responsabilidades inherentes. La organización política enfatizó que este proceso se debe llevar a cabo con la mayor celeridad posible para resolver la situación de la congresista y proteger la integridad de la institución. La decisión refleja un compromiso institucional con la transparencia y la aplicación estricta de las normas éticas que rigen la función pública en Colombia.

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Rechazo frontal a la falsificación documental

En un comunicado firmado por la Coordinación Nacional Provisional, el partido manifestó su rechazo absoluto a cualquier acto de falsedad que atente contra la fe pública. La dirigencia del Pacto Histórico declaró que no ampara ni justifica conductas que violen los principios de la función pública, estableciendo una postura clara frente a los cuestionamientos sobre las credenciales académicas presentadas por una de sus bancadas. Este posicionamiento busca distinguirse de casos previos de corrupción educativa que han afectado la reputación del movimiento político.

Garantía del derecho a la defensa

A pesar de exigir rapidez en las actuaciones del Comité de Ética, el Pacto Histórico reafirmó su compromiso con el debido proceso legal y constitucional. El partido indicó que la gravedad de los señalamientos no elimina las garantías fundamentales que deben acompañar cualquier investigación interna. Se garantizó el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de Verónica Estrada mientras la justicia ordinaria y los organismos internos esclarecen la veracidad de los títulos presentados por la representante.

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Contexto histórico de escándalos académicos

Las denuncias actuales resuenan en un contexto político donde el Pacto Histórico ya ha enfrentado cuestionamientos anteriores relacionados con titulaciones falsas. Este escenario incluye el escándalo protagonizado por Juliana Guerrero, quien también fue objeto de investigaciones por irregularidades en su formación académica. Estos antecedentes han generado una mayor exigencia por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación sobre la transparencia y la honestidad de los funcionarios públicos vinculados a esta colectividad.

Impacto en la confianza ciudadana

La dirección del Pacto Histórico reconoció que las actuales denuncias tienen un impacto directo en la confianza que la ciudadanía deposita en el movimiento político. La colectividad afirmó que su actuación será ejemplar y transparente, demostrando que las reglas éticas se aplican por igual a todos los miembros, sin importar su investidura o militancia. El objetivo final es esclarecer los hechos sin sesgos políticos y restaurar la credibilidad institucional afectada por la controversia sobre el título universitario de la congresista.