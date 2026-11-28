El partido Pacto Histórico solicitó al DAPRE el paradero del retrato de Gustavo Petro tras su retiro de la galería presidencial, generando tensión política.

El movimiento político Pacto Histórico radicó un derecho de petición formal ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( DAPRE) para exigir esclarecimiento sobre la desaparición del retrato oficial del expresidente Gustavo Petro. Esta medida administrativa responde a la confirmación de que la obra pictórica ya no se exhibe en la galería de exmandatarios ubicada en la Casa de Nariño, generando un debate público sobre la custodia de los bienes patrimoniales del estado.

Radicación formal exige ubicación exacta y actas administrativas

La solicitud fue presentada el sábado 28 de noviembre por Carlos Simón Muñoz Velásquez, abogado y subcoordinador jurídico del movimiento político. A través del documento legal, el partido solicitó información detallada sobre la ubicación actual de la pintura, sus condiciones de conservación y el acto administrativo que habría ordenado su retiro. El texto también pidió copias de los documentos relacionados con la recepción, el inventario y la custodia de la obra.

Also read Petro denuncia desaparición de su retrato en la Casa de Nariño

Según lo expuesto en la solicitud, el retrato fue contratado y recibido por el DAPRE durante 2026, lo que implicó su ingreso al patrimonio público y al inventario de bienes muebles de la entidad. El movimiento busca establecer qué decisiones administrativas específicas se adoptaron respecto a la obra y bajo qué condiciones jurídicas permanece actualmente fuera de su espacio de exhibición original.

Denouncia pública del expresidente sobre el vacío en el pasillo

La controversia se intensificó un día antes de la presentación del documento, cuando el expresidente Gustavo Petro denunció públicamente que su retrato ya no se encontraba en el corredor dedicado a los presidentes de Colombia. El exmandatario compartió a través de su cuenta de X una imagen del pasillo, afirmando que "ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia". Esta afirmación se basó en las observaciones realizadas durante el recorrido que el presidente Abelardo de la Espriella publicó junto a su familia.

Advertisement

En las imágenes difundidas por el gobierno actual, se observa claramente que el espacio anteriormente ocupado por el retrato de Petro, ubicado junto al del expresidente Iván Duque, permanece vacío. Esta ausencia visual ha sido interpretada por la oposición como un gesto simbólico significativo, desencadenando la reacción inmediata de los sectores que apoyaron la administración de Petro y que ahora exigen explicaciones formales sobre el destino de la obra.

Acusaciones de silenciamiento histórico y búsqueda de respuestas

Ante la falta de una explicación oficial inmediata, el expresidente Petro volvió a pronunciarse en redes sociales, calificando el retiro como un intento por silenciar la historia de su administración. "Se llama felonía a este intento de silenciar la historia, desaparecen el retrato del presidente del gobierno de la vida porque en ese pasillo lleno de conflicto, de odios, ahora piensan instaurar el silencio de la muerte", expresó el exjefe de estado, advirtiendo que podrían falsificarse los hechos históricos.

El Pacto Histórico espera ahora que el DAPRE entregue una respuesta formal y definitiva sobre la ubicación concreta de la pintura, su estado de conservación patrimonial y las actuaciones administrativas relacionadas con su extracción de la galería presidencial. La respuesta a este derecho de petición será determinante para aclarar si se trata de una medida de conservación, un cambio de exhibición o una decisión política, definiendo así el siguiente paso en la disputa simbólica por la memoria histórica reciente de Colombia.