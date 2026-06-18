Pacto Histórico solicita reunión con la Procuraduría por garantías electorales

La coalición de izquierda busca abordar irregularidades en la acreditación de testigos y la transparencia del proceso electoral de segunda vuelta.

El Pacto Histórico , coalición política que agrupa a diversos movimientos y partidos de izquierda en Colombia, ha solicitado formalmente una reunión con el procurador general de la nación, Margarita Cabello, para tratar asuntos cruciales relacionados con el desarrollo de la campaña presidencial de segunda vuelta y las garantías electorales .

En una carta firmada por los representantes legales de la colectividad, Gabriel Becerra Yáñez, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caicedo Turriago y María José Pizarro Rodríguez, el partido expresó su preocupación por diversas irregularidades que, según ellos, podrían afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral. Entre los puntos señalados, se destaca la acreditación de testigos electorales, un tema que ha generado controversia en las últimas semanas.

La coalición argumenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha garantizado un proceso uniforme y claro para la acreditación de estos testigos, lo que podría dar lugar a manipulaciones o sesgos en los centros de votación. Además, el Pacto Histórico ha denunciado la falta de información sobre los mecanismos de vigilancia y control que ejercerán las autoridades durante la jornada electoral, así como la necesidad de un acompañamiento más riguroso por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La solicitud de la colectividad se fundamenta en las funciones constitucionales y legales de la Procuraduría, que incluyen el control preventivo, la vigilancia y la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones políticas. En la misiva, los firmantes subrayan la importancia de que el Ministerio Público ejerza un rol activo en la supervisión del proceso electoral, particularmente en lo que respecta a la actuación de las autoridades competentes, como la Registraduría Nacional y el CNE.

El Pacto Histórico considera que la transparencia y la imparcialidad son pilares fundamentales para la democracia, y que cualquier desviación en estos principios podría erosionar la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Por ello, han solicitado un espacio para exponer directamente sus inquietudes y propuestas ante la procuradora, con la esperanza de que se adopten medidas correctivas y preventivas antes de la segunda vuelta presidencial.

La reunión solicitada no solo abordaría las preocupaciones inmediatas sobre la acreditación de testigos y la transparencia del proceso, sino también temas más amplios relacionados con la protección de los principios democráticos. El Pacto Histórico ha reiterado su compromiso con la paz y la democracia en Colombia, y ha instado a todas las instituciones a trabajar de manera conjunta para garantizar un ambiente electoral libre de vicios y presiones.

En este contexto, la coalición ha destacado la importancia de que los partidos políticos tengan acceso a la información y a los mecanismos de control necesarios para fiscalizar cada etapa del proceso. La respuesta de la Procuraduría aún está pendiente, pero la colectividad espera que el encuentro se concrete a la brevedad posible, dado que la segunda vuelta electoral está programada para el próximo 19 de junio.

Mientras tanto, el Pacto Histórico continuará monitoreando de cerca las actuaciones de las autoridades y evaluando las medidas que podría tomar para salvaguardar sus derechos y los de sus simpatizantes. La transparencia y la justicia electoral son demandas que no admiten demoras ni excusas, y la coalición está decidida a llevar estas exigencias hasta las últimas consecuencias





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