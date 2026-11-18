Análisis del choque entre el Pacto Histórico y la administración De la Espriella por corrupción y ajustes fiscales, mientras El Niño amenaza servicios básicos.

El panorama político colombiano se ha tensado significativamente en las últimas semanas, marcando un punto de inflexión en la dinámica entre el Pacto Histórico y la administración presidida por Abelardo De la Espriella. La oposición, liderada por el expresidente Gustavo Petro, ha intensificado sus críticas con una ferocidad que contrasta con la postura del gobierno actual, generando un debate público sin precedentes sobre la gestión estatal y la ética política en el país.

Crítica Política entre Petro y De la Espriella

Dentro de los círculos gubernamentales, se ha formulado la acusación de que el petrismo y el Pacto Histórico muestran claros síntomas de un supuesto síndrome de abstinencia al perder el poder ejecutivo. Un dirigente cercano al Ejecutivo argumenta que el partido aún no ha completado su proceso de duelo tras las elecciones presidenciales, lo que se evidencia en las constantes acusaciones de sus senadores y representantes a la Cámara hacia el actual Gobierno.

Also read Dumek Turbay elogia los primeros 100 días del Gobierno De la Espriella en Cartagena

Este sector político señala que, a pesar de la confirmación de que la administración de izquierda fue la más corrupta de la historia reciente de Colombia, los miembros del Pacto Histórico actúan con aparente indiferencia ante los nuevos escándalos en múltiples entidades. Se les describe como entidades que ignoran las anomalías actuales, manteniendo una postura defensiva que los críticos consideran carente de vergüenza política frente a la realidad administrativa.

Reversión del Ajuste Fiscal y Popularidad

El presidente Abelardo De la Espriella decidió reversar la propuesta contenida en el proyecto de ley de ajuste fiscal, específicamente la intención de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos, bienes y servicios de la canasta familiar. Esta decisión sorpresiva se anunció durante la alocución del pasado domingo, en el contexto del balance de los primeros 100 días de su mandato.

Advertisement

La interpretación económica sugiere que las encuestas internas de la Casa de Nariño mostraban un desgaste muy rápido de la imagen del jefe de Estado. Se identificó que el impacto negativo en la opinión pública por el posible encarecimiento de productos de consumo diario fue la causa principal de este retroceso en la popularidad, llevando al presidente a abstenerse de una lucha parlamentaria que ya consideraba perdida dado el rechazo de la coalición oficialista.

Lentitud Judicial y Control Político

Las voces de los congresistas han aumentado al advertir una preocupante lentitud en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría frente al aluvión de denuncias sobre irregularidades graves en el gobierno Petro. En el caso del ente acusador, se señala que ni siquiera se están abriendo noticias criminales vía oficio para investigar los escándalos de alto eco mediático, mientras que en la Procuraduría existen procesos congelados desde hace varios meses que involucran a funcionarios del gobierno anterior.

Paralelamente, el Pacto Histórico está preparando un debate de control político para exponer que el gobierno De la Espriella ha cambiado más funcionarios en sus primeros tres meses que la administración Petro en el mismo lapso. Se está recopilando información para demostrar que los manuales de funciones se reforman frecuentemente para facilitar el nombramiento de altos funcionarios, una práctica que fue denunciada intensamente durante el período de Petro.

Crisis Climática y Medidas de Contingencia

En un frente completamente diferente, altas fuentes políticas trascendieron que el Ejecutivo analiza autorizar el trabajo remoto en muchas entidades del orden nacional para finales de diciembre y comienzos de enero. Esta medida tiene como objetivo principal disminuir el gasto de energía en los edificios públicos y hacer más eficiente el plan de contingencia para amortiguar los efectos del fenómeno climático El Niño.

Advertisement

Los efectos de este fenómeno se sienten con mayor drasticidad en distintas partes del país, incrementando el riesgo de apagones y racionamientos drásticos de agua a corto plazo. La administración busca mitigar estos impactos mediante la reducción del consumo eléctrico institucional, una estrategia crítica ante la intensificación de las condiciones climáticas adversas que amenazan la estabilidad de los servicios básicos.

Desafíos en la Política Agraria

Los gremios del agro están cuestionando rigurosamente las cifras que presentó el gobierno Petro sobre la gestión sectorial de sus cuatro años, argumentando que los resultados no resisten un análisis objetivo. En muchos casos, se sostienen que las interpretaciones y conclusiones derivadas fueron claramente desfasadas o acomodadas a intereses políticos, lejos de la realidad estadística.

El flanco más crítico en este debate es la política de tierras y las entregas de predios a campesinos y sectores vulnerables. Los gremios advierten que en los informes de cierre de gobierno se dieron por culminados procesos de tierras que apenas estaban en la etapa inicial, muchos de los cuales enfrentaban problemas jurídicos o estaban desfinanciados, planteando una radiografía crítica que podría alterar la narrativa oficial sobre los logros agrarios del pasado cuatrienio.