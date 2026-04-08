Padre acusado de asesinar a sus hijas gemelas en India: Un caso que reabre el debate sobre la violencia de género

Un hombre en India fue arrestado por el asesinato de sus hijas gemelas. El caso, presuntamente motivado por la preferencia por hijos varones, reaviva la discusión sobre la violencia de género y la discriminación contra las mujeres.

En un evento que ha resonado profundamente en la opinión pública internacional, un individuo de 28 años fue aprehendido en el estado de Telangana, ubicado en el sur de India , tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de sus hijas gemelas, quienes contaban con tan solo cuatro años de edad.

Las pesquisas iniciales, lideradas por las autoridades locales, sugieren como principal línea de investigación que el infanticidio fue motivado por una marcada preferencia por la descendencia masculina y la creencia de que las niñas representaban una carga económica insostenible para el núcleo familiar. Las indagaciones, dirigidas por el comisionado de policía de Karimnagar, Gaush Alam, y el inspector A. Niranjan Reddy, revelaron que el crimen no fue un acto impulsivo, sino que fue minuciosamente planificado. De acuerdo con informes de NDTV, Srisailam, quien se desempeñaba como operador informático, contó con la colaboración de sus progenitores, Ashok y Lavanya, así como de su hermano menor, Rakesh. Los cuatro individuos fueron arrestados bajo cargos de conspiración para cometer el asesinato de las pequeñas Geethamshi y Geethanvika, consideradas una 'carga' económica para la familia. Artículos publicados en The Siasat Daily indicaron que la obsesión del acusado por tener un hijo varón había generado un ambiente de maltrato constante hacia su esposa, Mounika. La madre de las víctimas declaró ante las autoridades que, desde el momento en que quedó embarazada, fue sometida a presiones para someterse a un aborto selectivo al descubrir que esperaba gemelas. Después del nacimiento de las niñas en 2022, el padre, presuntamente, se negó a reconocerlas, lo que intensificó la hostilidad hacia su cónyuge.\Este caso ha puesto de manifiesto, una vez más, la problemática de la violencia estructural contra las mujeres en India. El comisionado adjunto Vijay Kumar resaltó que el incidente es un reflejo de un desequilibrio histórico, donde los hijos varones son valorados por asegurar la continuidad del linaje y la herencia de propiedades, mientras que las hijas son, con frecuencia, percibidas como una carga económica debido a las tradicionales dotes matrimoniales. Investigaciones mencionadas por The Lancet ya habían advertido, desde 2011, sobre el incremento de la brecha de género provocada por el aborto selectivo, a pesar de que desde 1994 estaba legalmente prohibido revelar el sexo del feto a las familias. Las autoridades de Karimnagar han calificado el suceso como un acto inhumano y han asegurado que se buscarán las penas más severas posibles para los responsables. El impacto emocional y social de este crimen es innegable, evidenciando la urgente necesidad de abordar las profundas raíces culturales y sociales que perpetúan la discriminación y la violencia de género. La comunidad internacional ha expresado su consternación y ha instado a una exhaustiva investigación para garantizar que se haga justicia y se prevengan futuros actos de esta naturaleza. Este trágico evento pone de relieve la importancia de promover la igualdad de género, la educación y el respeto a los derechos humanos, especialmente en contextos donde las tradiciones culturales y las presiones sociales pueden socavar el valor intrínseco de la vida femenina.\La detención de Srisailam y la de sus cómplices ha suscitado un debate público sobre la necesidad de reformar las leyes y políticas que protegen a las mujeres y a las niñas. Diversas organizaciones de derechos humanos y defensores de la igualdad de género han demandado una revisión de las prácticas culturales que fomentan la discriminación y la violencia. Se ha solicitado que se fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres, se promueva la educación sobre la igualdad de género y se sancione de manera ejemplar a quienes cometen actos de violencia contra ellas. El caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental y el apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Mounika, la madre de las gemelas asesinadas, ha recibido apoyo psicológico y legal por parte de las autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Se han intensificado los esfuerzos para brindar asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo refugios, asesoramiento y servicios de apoyo. Las autoridades han reafirmado su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres y de crear una sociedad más justa e igualitaria, donde se respeten y valoren los derechos de todos los individuos, independientemente de su género. El caso de las gemelas asesinadas en Telangana es un recordatorio sombrío de la necesidad de erradicar la discriminación de género y de construir un mundo donde todas las niñas puedan vivir seguras y con dignidad. El caso está siendo seguido de cerca por organizaciones internacionales que buscan asegurar un proceso justo y la aplicación de la justicia a todos los involucrados





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