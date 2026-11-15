Padre de subteniente Pantoja pide libertad y ofrece su vida a cambio tras secuestro ELN

Bernardo Pantoja, padre de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, pide la liberación de su hija retenida por el ELN y ofrece ocupar su lugar en cautiverio, tras mensaje de vida.

La familia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández enfrenta una agonía silenciosa durante las noches desde que el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) la secuestró. La ausencia de la militar mantiene a sus seres queridos en una incertidumbre dolorosa, aunque su padre, Bernardo Pantoja, se aferra a la fe como pilar fundamental para sostener la angustiosa espera de su regreso.

En la mañana del domingo 15 de noviembre, Bernardo Pantoja aprovechó un encuentro religioso en el Cantón Norte de Bogotá para dirigirse públicamente a su hija. El hombre expresó su profundo cariño y compromiso con las palabras: "Hija mía, te espero con el alma y siempre estaré contigo". A través de este mensaje, el padre aseguró que permanecerá acompañándola a distancia mientras las autoridades adelantan las gestiones administrativas y humanitarias necesarias para concretar su libertad inmediata.

Also read Alcaldía de Bogotá desmonta 12 cambuches en San Bernardo y retira 13 toneladas de residuos

Impacto emocional y ofertas de intercambio

La llegada de la noche se ha consolidado como el momento de mayor temor para los familiares de la subteniente secuestrada. Según relató Bernardo Pantoja, la oscuridad intensifica la incertidumbre sobre lo que puede estar ocurriendo con la uniformada, haciendo que la espera sea insostenible desde el punto de vista emocional para todos los miembros del núcleo familiar que la rodean.

En medio de este dolor intenso, el padre lanzó una oferta radical que refleja la profundidad de su determinación por recuperar a su hija. Bernardo Pantoja declaró que no tendría inconveniente alguno en ocupar el lugar de María Camila si esa fuera la condición exigida por el ELN para permitirle regresar al hogar. El hombre aseguró que se desplazaría a cualquier sitio geográfico necesario con tal de lograr que ella pueda continuar con sus proyectos de vida sin interrupciones.

Advertisement

Llamado a autoridades y solidaridad ciudadana

Además de su mensaje personal, Bernardo Pantoja hizo un exhorto directo a la solidaridad de los colombianos para que el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública deje de ser una práctica recurrente. El padre instó a la sociedad a encontrar caminos políticos y humanitarios que permitan devolver la libertad a los militares retenidos por actores armados ilegales.

La situación crítica se remonta al 4 de noviembre, cuando María Camila fue retenida por combatientes del ELN en el municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca. La tensión aumentó nueve días después de la retención, específicamente el 13 de noviembre, cuando se difundió una grabación en la que la subteniente se presenta como prueba de supervivencia, confirmando que se encuentra con vida.

Solicitud de vía humanitaria ante el gobierno

En el video publicado como evidencia de vida, la militar manifestó que estaba bien físicamente y aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a sus seres queridos. La subteniente dirigió una petición específica al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, solicitando que su liberación se gestione exclusivamente mediante una salida humanitaria.

María Camila Pantoja Hernández advirtió explícitamente contra la realización de cualquier operación militar para su rescate, argumentando su profunda preocupación por la seguridad física de sus familiares en caso de un enfrentamiento armado. La uniformada insistió en que se atendiera esta solicitud prioritaria para evitar riesgos innecesarios. Mientras se esperan nuevos avances en las negociaciones, la familia mantiene la esperanza de volver a abrazar a la subteniente sana y salva.