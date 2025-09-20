Padre es enviado a prisión por torturar a su hijo de 6 años en Buenaventura

Un hombre de 40 años fue privado de su libertad por orden de un juez de control de garantías tras ser acusado de torturar a su hijo menor en Buenaventura, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación demostró la culpabilidad del padre con pruebas que revelan el maltrato físico y psicológico que sufrió el menor.

El material probatorio recolectado por la Fiscalía General de la Nación ha conducido a que un juez de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento en un centro carcelario contra un hombre de 40 años. Este individuo está acusado de someter a su hijo de 6 años a severos actos de maltrato en Buenaventura , Valle del Cauca. Un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Valle del Cauca formalizó la imputación del delito de tortura agravada .

La investigación, liderada por las autoridades competentes, se inició cuando el menor fue trasladado por un familiar a un centro hospitalario debido a la evidente presencia de signos de maltrato físico de extrema gravedad. Los resultados de los exámenes médicos y psicológicos forenses fueron concluyentes, revelando la existencia de múltiples laceraciones en la piel, cicatrices en la espalda, contusiones en el rostro, politraumatismos generalizados y, adicionalmente, un preocupante cuadro de desnutrición, junto con elevados niveles de estrés y ansiedad, indicativos de un sufrimiento prolongado. \Las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía establecieron, mediante la recopilación exhaustiva de pruebas, que el padre sería el principal responsable de las agresiones. El material probatorio acumulado, que incluye testimonios, informes periciales y otros elementos, señala que el procesado utilizaba un látigo mojado para golpear al niño, infligiéndole lesiones considerables. Además, se le imputa la práctica de intimidación mediante amenazas, incluyendo la amenaza de ahogamiento, actos que, según la investigación, fueron la causa directa de las graves lesiones que sufrió el menor. Este caso pone de manifiesto la crueldad y la gravedad del maltrato infantil, y la importancia de la actuación rápida y eficaz de las autoridades para proteger a los menores de edad. El proceso judicial sigue su curso, buscando asegurar que se haga justicia y que el menor reciba la atención y el apoyo necesarios para su recuperación.\La captura del hombre fue llevada a cabo por funcionarios del CTI en el centro del puerto de Buenaventura, dando cumplimiento a una orden judicial emitida previamente. Una vez aprehendido, el individuo fue puesto a disposición del juez competente, quien, tras evaluar las evidencias presentadas por la Fiscalía, determinó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Esta medida cautelar se mantendrá vigente mientras se desarrolla el proceso judicial en su totalidad, permitiendo asegurar la comparecencia del acusado y, al mismo tiempo, resguardar la integridad física y psicológica del menor. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado su compromiso de luchar contra el maltrato infantil y de garantizar que los responsables de estos actos sean castigados con todo el rigor de la ley. La sociedad en su conjunto debe estar atenta a estos casos y denunciar cualquier sospecha de maltrato infantil, contribuyendo así a la protección de los niños y niñas





Maltrato Infantil Buenaventura Valle Del Cauca Tortura Agravada Fiscalía

