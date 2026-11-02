Pago por trabajar festivo 2 de noviembre 2026 en Colombia: recargo del 90% y cálculo para salario mínimo

Descubre el pago exacto por laborar el festivo del 2 de noviembre de 2026. Conozca el recargo salarial del 90%, el desglose del cálculo para el salario mínimo y los sectores afectados por esta norma laboral.

Este lunes 2 de noviembre de 2026 se convierte en un día festivo obligatorio en Colombia, lo que exige a los empleadores que mantengan operaciones durante esta fecha aplicar un recargo salarial específico. Los trabajadores que desarrollen sus actividades laborales en este día tienen derecho constitucional y legal a recibir una remuneración adicional, garantizando una protección financiera adecuada por la interrupción de su descanso.

Novedades sobre recargo salarial obligatorio

El valor que percibirá cada empleado depende directamente de su salario base y de la cantidad de horas efectivamente trabajadas durante la jornada festiva. Esta disposición legal busca compensar adecuadamente el esfuerzo adicional requerido cuando los servicios esenciales continúan operando mientras el resto de la población disfruta del descanso. La normativa vigente establece un esquema progresivo para este incremento, asegurando una transición ordenada hacia un estándar salarial más justo en el mediano plazo.

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Desde el 1 de julio de 2026, el recargo aplicable por trabajar en días de descanso obligatorio se sitúa en un 90% sobre el valor de la hora ordinaria. Este porcentaje es una parte integral del incremento gradual establecido por la Ley 2466 de 2025, una legislación que modificó significativamente las condiciones de remuneración para estas jornadas en todo el territorio nacional. La medida tiene especial relevancia para los empleados de sectores que mantienen sus actividades durante los días de descanso, como el comercio, la hotelería, los restaurantes, el turismo y el transporte.

Evolución histórica del porcentaje de recargo

El calendario de aplicación del nuevo esquema quedó establecido de manera escalonada para permitir a las empresas y trabajadores adaptarse a los cambios. Hasta el 30 de junio de 2025, el recargo era del 75%. Desde el 1 de julio de 2025, el porcentaje aumentó al 80%. Posteriormente, desde el 1 de julio de 2026, se aplica el recargo del 90% vigente actualmente. Finalmente, desde el 1 de julio de 2027, se alcanzará el tope del 100%.

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Por lo tanto, a quienes trabajen el lunes festivo 2 de noviembre de 2026 les corresponde exclusivamente el recargo del 90%, siempre que estén cobijados por las disposiciones laborales correspondientes. Esta cifra representa un avance significativo respecto a las jornadas anteriores y refleja el compromiso de actualizar los estándares de pago por trabajo en días no laborables.

Cálculo detallado para el salario mínimo 2026

Para conocer cuánto debe recibir una persona por trabajar en esta fecha, es necesario calcular primero el valor de su hora ordinaria y después aplicar el recargo correspondiente. En el caso de un empleado que devenga el salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte, el cálculo de referencia utiliza una jornada máxima de 42 horas semanales y una base mensual de 210 horas. La operación se realiza de la siguiente manera: el valor de la hora ordinaria se obtiene dividiendo el salario mensual entre 210 horas, lo que da un resultado aproximado de $8.337,64.

El valor de la hora festiva se multiplica por 1,90, correspondiente al pago ordinario más el recargo del 90%. Esto equivale a unos $15.841,52 por hora trabajada. Al multiplicar este valor festivo por ocho horas, se obtiene un total aproximado de $126.732. Así, una jornada de ocho horas trabajadas durante el festivo representaría alrededor de $126.732, incluido el valor ordinario de esas horas. Los valores son aproximados y pueden cambiar de acuerdo con el salario de cada persona, las horas efectivamente trabajadas y las condiciones particulares de su jornada.

Impacto en los sectores económicos clave

La aplicación de este recargo del 90% genera un impacto directo en la estructura de costos de las empresas que operan en los días festivos. Los sectores más afectados incluyen el comercio al por menor, la industria hotelera, la gastronomía, el turismo y los servicios de transporte. Estos rubros dependen críticamente de la presencia física de los empleados durante los fines de semana y días festivos para mantener sus niveles de servicio.

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Para los trabajadores de estos sectores, la normativa significa un incremento sustancial en sus ingresos por las horas trabajadas en días no laborables. Esto puede mejorar su calidad de vida y ofrecer una compensación más equitativa por la disposición de trabajar cuando la mayoría de la población descansa. La claridad en el cálculo y la transparencia en el pago son fundamentales para garantizar la confianza entre empleadores y empleados en el mercado laboral colombiano.

Próximos pasos y cumplimiento normativo

Los empleadores deben asegurarse de que los nóminas reflejen correctamente el recargo del 90% para las horas trabajadas durante el festivo del 2 de noviembre de 2026. El incumplimiento de esta normativa podría resultar en sanciones por parte de las autoridades laborales y en posibles demandas por parte de los trabajadores. Es importante que tanto las empresas como los empleados conozcan sus derechos y obligaciones para evitar conflictos laborales.

La tendencia hacia un recargo del 100% para 2027 indica que el gobierno colombiano está comprometido con la mejora continua de las condiciones laborales. Los sectores económicos y los trabajadores deben prepararse para este cambio, ajustando sus presupuestos y expectativas salariales accordingly. La educación financiera y la comprensión de las leyes laborales son herramientas esenciales para navegar este entorno cambiante.