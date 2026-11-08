Paisas avanza a la final de la Liga de Baloncesto tras vencer a Motilones

Paisas derrotó a Motilones 87-73 para liderar la serie 2-1. El equipo antioqueño busca su tercer título si gana el próximo domingo en Cúcuta.

El equipo de baloncesto Paisas aseguró su lugar en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto tras vencer a Motilones por 87-73 en el partido disputado este sábado. Con esta victoria, los antioqueños now lideran la serie de eliminatorias con un marcador parcial de 2-1, acercándose a la definición del torneo y quedando a tan solo una victoria de convertirse en finalistas oficiales.

Los dirigidos por el entrenador Juan Manuel Nardini demostraron una intensidad excepcional en la cancha, entregando todas sus energías para asegurar el triunfo que les permite mantener la presión sobre sus rivales. El objetivo inmediato es ganar el encuentro programado para este domingo en el coliseo Iván de Bedout de Cúcuta, donde un triunfo adicional les daría el pase directo a la final, buscanda su tercer título histórico y su cuarta participación consecutiva en esta fase decisiva del campeonato.

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Rendimiento estelar de Charles García

El jugador americano Charles García se consolidó como la figura dominante en el campo durante el duelo del sábado, registrando una estadística completa con 16 puntos, 15 rebotes y dos asistencias. Su presencia fue fundamental para que el equipo lograra parciales favorables en los primeros tiempos, incluyendo un 20-19, un contundente 25-13 y un 23-21, estableciendo una ventaja que controló gran parte del partido.

La contribución del elenco fue colectiva, con jugadores clave aportando números importantes para sellar la victoria. Michael Jackson sumó 15 puntos, Álvaro Peña registró 13, Giovanni Cordero aportó 11 y David Ojeda sumó 9. El marcador también incluyó 7 puntos de José Lozano, 6 de Jamel Artis y 1 punto de Romario Roque, completando un esfuerzo integral que frustró la reacción visitante en el cuarto tiempo.

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La rotación eficiente de Nardini

La gestión de la banca por parte del técnico Juan Manuel Nardini resultó decisiva para mantener el nivel competitivo durante una temporada agotadora. Al enfrentar la fatiga acumulada por los partidos en la Liga local y la reciente competencia de la Sudamericana, el estratega pudo rotar a su nómina eficazmente, permitiendo que cuando algún jugador principal bajaba su rendimiento por cansancio, otros elementos del banco respondieran con garantías.

Este enfoque táctico quedó demostrado con ejemplos como el de Jamel Artis, quien había sido el líder en la victoria anterior en Cúcuta pero tuvo un protagonismo menor en este encuentro. Su participación limitada fue compensada inmediatamente por el desempeño estelar de Charles García y el resto del equipo, evidenciando la profundidad del plantel y la capacidad de adaptación ante la exigencia de un calendario deportivo tan intensivo.

Meta en la Liga Sudamericana

La visión del equipo trasciende la Liga Profesional, ya que la prioridad estratégica es ganar este domingo en Cúcuta para finalizar la serie de eliminatorias y poder concentrarse plenamente en la Liga Sudamericana. Los compromisos de esta competencia continental están programados para este viernes, sábado y domingo, requiriendo una preparación física y mental distinta a la de los playoffs locales.

Los partidos de la Liga Sudamericana se disputarán en el coliseo de la Universidad de Medellín, con horarios específicos que incluyen el enfrentamiento de Paisas contra Flamengo este viernes a las 8:40 de la noche y otro duelo contra Brasilia el domingo a las 7:40 de la noche. La boletería para estos eventos ya está en venta, con precios que varían desde $60.000 en general hasta $160.000 en Courtside fila 1, ofreciendo también abonos para las tres jornadas con valores desde $150.000.

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Contexto competitivo en la región

Mientras Paisas busca cerrar su serie, en la otra llave de cuartos de final, Piratas logró una victoria ajustada de 77-76 para igualar el marcador ante Toros del Valle. Este equipo se medirá nuevamente este domingo desde las 4:00 de la tarde en la capital de la República, con la posibilidad de llevar la serie a un quinto juego decisivo si consiguen la victoria.

La jornada del viernes 13 de noviembre también incluirá el duelo entre Brasilia y Boca Juniors desde las 5:10 de la tarde, completando un calendario saturado de eventos deportivos de alto nivel en la región. La competencia muestra un nivel técnico elevado en todos sus frentes, con equipos que luchan por definir sus destinos en torneos simultáneos de gran relevancia para el baloncesto colombiano y sudamericano.