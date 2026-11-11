Paisas Basketball clasifica a la final de la Liga Señal Colombia y recibe la Sudamericana

Paisas Basketball venció a Motilones del Norte y enfrentará a Toros del Valle en la final. Medellín acogerá el Grupo F de la Liga Sudamericana.

Paisas Basketball consolidó su presencia en la gran final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026-II tras imponerse con autoridad ante Motilones del Norte. El equipo antioqueño cerró la serie semifinal con un marcador global de 3-2, asegurando así un lugar en la disputa por el título nacional que se disputará contra Toros del Valle.

Victoria contundente en Cúcuta

La definición de la llave se resolvió en el quinto partido disputado la noche del martes en el coliseo Toto Hernández de Cúcuta. Paisas derrotó a los cucuteños por un resultado abultado de 93-76, poniendo fin a una competencia intensa que había mantenido a ambos equipos empatados en dos victorias cada uno antes de este encuentro decisivo.

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El dominio local comenzó desde el primer cuarto, donde el quinteto dirigido por Juan Manuel Nardini ganó de manera contundente 34-8. Esta ventaja inicial permitió a Paisas irse al descanso con un marcador de 60-23, una diferencia que resultó imposible de revertir para Motilones del Norte a pesar de su reacción en la segunda mitad.

Rendimiento individual destacado

Jamal Artis fue la figura indiscutible del encuentro, registrando 24 puntos junto con cinco rebotes y una tapa. Su desempeño fue clave para mantener la superioridad territorial y ofensiva durante los cuartos de tiempo decisivos del partido que definió el pase a la final nacional.

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Otros jugadores extranjeros como Giovanni Cordero y Charles García Junior también participaron activamente en el triunfo. García Junior fue expulsado del compromiso tras un conflicto con aficionados locales, mientras que Romario Roque, José Lozano, Álvaro Peña y Michael Jackson completaron la nómina que logró esta hazaña deportiva.

Próximo rival: Toros del Valle

Paisas ahora se enfrentará a Toros del Valle, quien aseguró su tiquete tras vencer a Piratas de Bogotá en el cuarto partido de su propia semifinal disputada en la capital colombiana. El club caleño informó que el calendario completo con fechas y horarios específicos se anunciará próximamente por sus canales oficiales.

En Cali ya se encuentran en venta las boletas para los dos juegos que se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora. Será una final cargada de historia reciente, dado que ambos equipos ya se han medido por el título en temporadas anteriores y son considerados actualmente dos de las nóminas más fuertes del baloncesto profesional colombiano.

Medellín acoge la Liga Sudamericana

La semana será doblemente especial para la afición paisa porque Medellín recibirá del 13 al 15 de noviembre el Grupo F de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA 2026. Este evento se llevará a cabo en el Coliseo de la Universidad de Medellín con la participación de cuatro potencias continentales.

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Paisas compartirá este cuadrangular con Flamengo y Brasilia de Brasil, además de Boca Juniors de Argentina. El equipo antioqueño llegó a esta instancia tras superar una exigente fase de grupos en Río de Janeiro, avanzando como segundo del Grupo D gracias a la diferencia de puntos después de un triple empate con Oberá de Argentina y Defensor Sporting de Uruguay.

Programación y entradas disponibles

La programación arranca el viernes 13 de noviembre con Brasilia frente a Boca Juniors a las 5:10 p. m., seguida por el duelo entre Paisas y Flamengo a las 8:40 p. m. El sábado 14 jugarán Flamengo y Brasilia a las 4:10 p. m., y Paisas recibirá a Boca Juniors a las 7:40 p. m.

El domingo 15, Boca Juniors se medirá a Flamengo a las 4:10 p. m. y Paisas cerrará su participación ante Brasilia a las 7:40 p. m. La entrada general tendrá un valor de $60.000 por jornada, con acceso a los dos partidos del día. También habrá paquetes para los tres días y localidades especiales de platea y VIP con precios entre $150.000 y $420.000.