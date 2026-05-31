Paisas busca su tercer título consecutivo en la Liga Profesional de Baloncesto

Paisas debuta este martes en la final del baloncesto colombiano ante Toros del Valle, buscando su tercer título consecutivo. El equipo antioqueño viaja a Cali con la motivación al máximo tras barrer en semifinales, mientras que Toros está invicto como local.

El baloncesto colombiano vive su momento más emocionante con la disputa de la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto. Paisas , actual bicampeón, se enfrenta a Toros del Valle en una serie que promete ser electrizante.

El equipo antioqueño, dirigido por Juan Manuel Nardini, busca su tercer título consecutivo, algo que ningún equipo ha logrado en la historia reciente de la liga. La serie arranca este martes en el coliseo Evangelista Mora de Cali, donde Toros del Valle ha sido implacable, manteniendo un invicto de 10 partidos como local en toda la temporada. Paisas, por su parte, llega con la moral alta tras barrer en semifinales a Caimanes del Llano con un contundente 3-0.

El equipo demostró carácter y determinación, superando adversidades y mostrando un nivel de juego que lo convierte en un rival temible. Los dirigidos por Nardini han logrado una notable mejoría desde la llegada del técnico argentino y de los refuerzos colombianos Michael Jackson y Andrés Millán. Estos cambios permitieron que el equipo elevara su rendimiento, alcanzando ocho victorias en sus últimos nueve encuentros.

En la ofensiva, Paisas es el equipo más anotador del torneo con un promedio de 85.1 puntos por partido, sumando un total de 1,447 cestas. La principal arma ofensiva es Daivon Bailey, quien promedia 20.7 puntos, 5.7 rebotes y 2.7 asistencias, además de ser el líder en triples. Le siguen Marcus Weathers, con 16.8 puntos y 8.4 rebotes, y Mike Miles, quien brilló en semifinales con 17.7 puntos de promedio.

El colombiano Michael Jackson, saliendo desde la banca, aporta 15.9 puntos, 6.8 rebotes y 2.9 asistencias, mientras que el rookie David Ojeda se ha convertido en un factor clave por su velocidad y defensa asfixiante. Toros del Valle, por su parte, llega con una campaña casi perfecta: ganó 15 de 17 partidos y no conoce la derrota en su casa.

El equipo caleño, dirigido por Bernardo Fitz González, promedia 81.6 puntos por juego y cuenta con figuras como Emanuel Payton, quien registra 20.1 puntos y 3.7 rebotes, y James Montgomery, con un doble-doble de 11.5 puntos y 11.2 rebotes. SaQuan Singleton y los colombianos Hayner Montaño y Leonardo Salazar completan la base del quinteto.

La final representa un gran desafío para Paisas, que deberá romper el invicto de Toros en el Evangelista Mora para llevarse los primeros dos juegos de la serie y regresar a Medellín con la ventaja. La afición antioqueña sueña con celebrar un título en casa por primera vez en el coliseo Iván de Bedout, y el equipo está decidido a darlo todo para lograrlo.

Este lunes, la delegación de Paisas viajó a Cali con la ilusión de dar el primer golpe y acercarse al ansiado tricampeonato, que sería el noveno título para Antioquia en la Liga Profesional de Baloncesto





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