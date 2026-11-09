Paisas cae 78-94 ante Motilones y deberá jugar el quinto juego en Cúcuta

Paisas perdió 78-94 ante Motilones en el Iván de Bedout y la serie quedó 2-2 en la Liga Profesional, con el quinto juego en Cúcuta.

Paisas desaprovechó la oportunidad de clasificarse a la final de la Liga Profesional. Tras caer 78-94 ante Motilones en el Iván de Bedout, el equipo dejó la serie 2-2 y deberá viajar a Cúcuta para disputar el quinto juego, cuyo ganador será el finalista.

En la otra llave, Toros del Valle derrotó a Piratas 60-74 y se convirtió en el primer finalista del torneo. El conjunto de Toros busca el bicampeonato, luego de ganar la primera temporada de este 2026.

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Motilones gana 78-94 y obliga a Paisas al quinto juego

La derrota de Paisas en el Iván de Bedout dejó la serie empatada 2-2 y obliga al equipo dirigido por Juan Manuel Nardini a jugar en Cúcuta. Para seguir en carrera por la final, Paisas necesita ganar ese partido frente a Motilones.

El duelo fue una noche para el olvido para el conjunto antioqueño. Según la información disponible, el único jugador que logró cifras importantes fue Álvaro Peña, quien con sus recuperaciones, tapones y cestas evitó una caída más abultada.

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Peña cerró con 25 puntos, cuatro rebotes y dos recuperaciones, con efectividad del 92% en tiros de campo y del 42% en tiros libres. Sin embargo, su aporte no alcanzó, porque la producción de sus compañeros fue mínima.

Si Paisas no logra la victoria en Cúcuta, será Motilones quien dispute la final ante Toros del Valle. La definición del quinto juego está prevista para el martes a las 6:30 de la tarde.

Jugadores de Paisas con poca producción ante Motilones

Varios titulares de Paisas tuvieron actuaciones discretas en el Iván de Bedout. Jamel Artis estuvo solo 12 minutos en cancha y marcó siete puntos, mientras que David Ojeda sumó seis puntos en los 22:12 que estuvo en el campo.

El capitán Michael Jackson, que en otras ocasiones había sido clave para el equipo, anotó diez unidades. Por su parte, Charles García registró siete puntos, un rebote ofensivo y seis rebotes defensivos.

Giovanni Cordero terminó con cinco puntos y convirtió solo uno de los siete intentos que hizo desde la línea de tres puntos. Romario Roque, con más entusiasmo que precisión y efectividad, fue el segundo jugador con más cestas del partido, con 12.

Nardini y su cuerpo técnico deberán ajustar el rendimiento de los jugadores de rotación para el quinto juego. La diferencia en la producción del equipo fue uno de los factores que pesaron en la derrota ante Motilones.

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Calendario de Paisas en la Liga Sudamericana y boletería

Paisas no tendrá tiempo de descanso, porque la Liga Sudamericana arranca el viernes 13 de noviembre en el coliseo de la Universidad de Medellín. El equipo deberá viajar a Cúcuta, jugar ante Motilones y regresar a Medellín para preparar los duelos ante Flamengo, Boca Juniors y Brasilia.

El viernes 13 de noviembre, Brasilia se medirá a Boca Juniors desde las 5:10 de la tarde, mientras que Paisas enfrentará a Flamengo desde las 8:40 de la noche. Todos esos compromisos se disputarán en el coliseo de la Universidad de Medellín.

El sábado, Flamengo jugará ante Brasilia a las 4:10 de la tarde y, desde las 7:40 de la noche, los anfitriones se medirán a Boca Juniors. El domingo, a las 4:10 de la tarde, Boca Juniors se enfrentará a Flamengo en el gran clásico del grupo, y Paisas jugará ante Brasilia a las 7:40 de la noche.

Según informó Paisas, la boletería para estas jornadas ya está a la venta. Por jornada, los valores son $60.000 en general, $80.000 en platea, $120.000 en Courtside fila 2 y $160.000 en Courtside fila 1.

También está disponible el abono para las tres jornadas, con precios de $150.000 para general, $200.000 en platea, $320.000 en fila 2 y $420.000 en fila 1.