Paisas de Medellín enfrenta a Motilones en la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto

Paisas de Medellín inicia este miércoles la serie semifinal contra Motilones, líder de la Conferencia A, buscando su cuarta final consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto.

El equipo Paisas de Medellín inicia este miércoles su campaña en la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto ante el conjunto Motilones, quien ocupa el primer lugar en la Conferencia A con un registro de nueve victorias y tres derrotas durante la fase regular. Los antioqueños se desplazan a Cúcuta para disputar el primer duelo a las 8:30 p.m., seguidos por el segundo partido programado para el jueves a las 6:30 p.m., en un enfrentamiento definido como crucial para determinar quién avanzará a la ronda final del torneo.

Motilones lideran estadísticas clave

Los Motilones llegan con el respaldo de dos de las figuras más destacadas de la temporada, el jugador norteamericano Dyondre Domínguez y el venezolano Ernesto Hernández, quienes dominan múltiples categorías estadísticas de la liga. Domínguez encabeza la clasificación en valoración individual, valoración por puntos de partido con 263.0, puntos totales marcados con 290 y tiros libres convertidos con 84. Por su parte, Hernández se ha consolidado como una pieza fundamental en el rebote, liderando el equipo en rebotes defensivos con 110 unidades y totales con 93.

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Paisas llega en racha ganadora

Paisas arribó a esta instancia tras finalizar la temporada regular con una contundente racha de 12 victorias y tres derrotas en 15 partidos disputados, acumulando 1.312 puntos para un promedio de 87.46 puntos por juego. El equipo antioqueño ha demostrado solidez defensiva al recibir 1.060 cestas, lo que equivale a un promedio de 70.6 puntos en contra por encuentro. Su paso por los Play In fue perfecto, eliminando a Caimanes por un marcador global de 3-0, lo que le permitió mantener el ritmo competitivo necesario para el desafío actual.

Destacados individuales de Paisas

En el elenco de Paisas, Michael Jackson se posiciona como la principal opción anotadora con 222 puntos totales, mientras que Giovanni Cordero suma 210 anotaciones y ocupa el tercer lugar en la liga por valoración con 176.7 puntos. Cordero también destaca su juego ofensivo, siendo el segundo mejor encestador de triples con 24 aciertos y líder de su equipo en el tablero defensivo. Jackson, además de ser el tercer mejor tirador de tres puntos con 28 triples, contribuye con 62 rebotes defensivos y 36 tiros libres convertidos, mostrando versatilidad en ambos extremos de la cancha.

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Posicionamiento del entrenador Juan Manuel Nardini

El director técnico argentino Juan Manuel Nardini ha elogiado la madurez y profesionalismo de sus jugadores, afirmando que el grupo mantiene una energía positiva y se encuentra más compacto tácticamente que en etapas anteriores. Nardini reconoció las dificultades de las semanas recientes por la carga de viajes y competencias locales e internacionales, pero subrayó que el objetivo claro es clasificar a la final para superar la derrota ante Toros del Valle por 3-1 en el campeonato pasado. Buscan lograr su cuarta final consecutiva en la historia de la Liga Profesional.

Difusión y contexto internacional

La serie semifinal se transmitirá por Señal Colombia, con un encuentro en vivo y otro en diferido, mientras que la DPB ofrecerá la cobertura en directo de ambos partidos a través de su canal de YouTube. Más allá de este duelo, Paisas cuenta con el respaldo de haber sido confirmada por la Fiba como la sede oficial para las confrontaciones de la fase de Cuartos de final de la Liga Sudamericana, un factor que eleva su moral y compromiso con el proyecto deportivo.