Paisas de Antioquia conquistó su tercer título consecutivo en la Liga Profesional, venciendo 73-70 a Toros del Valle en la final decisiva celebrada en el Coliseo Iván de Bedout.

El equipo de baloncesto de Antioquia, Paisas, se consagró tricampeón de la Liga Profesional de Colombia tras una victoria contundente en la serie final ante los Toros del Valle. El pasado sábado en la noche, el plantel antioqueño logró la gloria deportiva en su propio recinto, el Coliseo Iván de Bedout, con un marcador global de 3-0 que sella un dominio histórico en la competición nacional. Esta conquista representa el tercer título consecutivo para la organización, consolidando su estatus como la potencia indiscutible del baloncesto en el país durante el año 2025.

La remontada decisiva en la final

En el encuentro definitivo que definió el campeonato, Paisas demostró una capacidad de reacción excepcional para revertir una situación adversa en el último periodo. Los Toros del Valle mantuvieron la iniciativa durante los tres primeros cuartos, ganando el inicial por 21-17, ampliando la diferencia al descanso del segundo con un 41-36, y entrando al tramo final con un ventaja de 58-54. Sin embargo, la disciplina táctica y el respaldo incondicional de la afición local permitieron a Paisas empatar y superar a su rival, culminando con un triunfo ajustado de 73-70 que desató la euforia en la capital antioqueña.

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Sin Romario Roque, el equipo respondió con eficiencia

Una de las particularidades de esta edición fue la ausencia obligada de una de las figuras clave del plantel, Romario Roque, quien enfrenta una sanción disciplinaria de tres meses de suspensión impuesta por la Federación. A pesar de esta baja significativa, el estratega argentino Juan Manuel Nardini logró organizar un esquema que compensó la falta de talento individual mediante el trabajo colectivo. El elenco antioqueño había iniciado su camino al título con victorias en Cali, imponiéndose por 70-67 y 88-86, lo que les dio la ventaja psicológica de poder cerrar la serie ante su público.

Rendimiento estelar de Alvaro Peña

El jugador más destacado del encuentro decisivo fue Alvaro Peña, quien lideró el ataque con 28 puntos, seis rebotes y una asistencia, demostrando por qué es considerado una pieza fundamental del sistema. El quinteto inicial que desplegó Nardini estuvo compuesto por Michael Jackson, David Ojeda, Jamel Artis, Alvaro Peña y Giovanni Cordero, quienes asumieron la responsabilidad de mantener el ritmo alto durante toda la noche. Entre los integrantes del grupo campeón también destacaron Andrés Millán, Jhoan Ríos, José Lozano, Steven Sanabria y Octavio Muñoz, quien se encuentra actualmente en recuperación de una lesión física que lo alejó temporalmente de las canchas.

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Reacciones del plantel y la directiva

Tras el pitido final, Steven Sanabria, protagonista de la celebración, expresó la emoción de lograr el objetivo trazado al inicio de la temporada. Sanabria reconoció que el público de Antioquia fue un factor determinante, destacando la calidez de la gente que siempre apoya al equipo. Por su parte, Juan Manuel Nardini agradeció a su familia y al grupo de trabajo por el esfuerzo sostenido a lo largo del torneo Sudamericano y la Liga Profesional, calificando al plantel como espectacular y merecedor del título. El técnico enfatizó que, aunque el final se complicaba, la ausencia de bajas importantes no sirvió de excusa para detener el avance del equipo.

Tricampeonato y proyección futura

Con esta victoria, Paisas valida su hegemonía en el baloncesto colombiano al ganar los dos torneos disputados durante el año 2025, alcanzando un hito histórico como tricampeón de la Liga Profesional. La fecha del sábado en la noche quedará grabada en la memoria de los aficionados por la intensidad de la serie y la calidad mostrada en cada enfrentamiento. Este logro no solo corona la temporada del elenco dirigido por Nardini, sino que también refuerza la competitividad del deporte en la región, marcando un precedente de excelencia que el resto de los conjuntos nacionales deberán superar para competir al más alto nivel en las próximas ediciones.