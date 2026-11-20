Paisas busca el tricampeonato de la Liga Profesional de Baloncesto en casa. El equipo antioqueño lleva 2-0 a Toros del Valle en la final al mejor de cinco.

Paisas se encuentra a un triunfo de coronarse campeón de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia y tendrá la oportunidad de hacerlo en su casa. El equipo antioqueño se desplaza al coliseo Iván de Bedout de Medellín para buscar la consagración ante su público. Esta jornada define el tercer partido de la serie final, donde el quinteto local busca cerrar el encuentro con victoria para evitar que la serie continúe.

Ventaja de dos victorias en serie al mejor de cinco

El conjunto de Paisas tomó una ventaja firme de 2-0 en la serie final frente a Toros del Valle. Esta diferencia se construyó tras imponerse en los dos primeros encuentros disputados en el coliseo Evangelista Mora de Cali. La disputa se realiza bajo el formato de mejor de cinco partidos, lo que significa que el primer equipo en obtener tres victorias levanta el trofeo. El entrenador argentino Juan Manuel Nardini dirigió a su plantel con solidez defensiva, capacidad de reacción y eficacia ofensiva para asegurar estas dos primeras ganacias.

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Actuaciones estelares de jugadores clave en Cali

Romario Roque fue reconocido como la figura del primer duelo celebrado el miércoles, tras aportar 14 puntos, diez rebotes y ocho asistencias. El equipo blanco y verde mostró una buena circulación del balón y efectividad en ataque, logrando imponerse 70-67. En el segundo compromiso, disputado el jueves, Michael Jackson fue elegido como el jugador más destacado. Jackson registró 22 puntos, siete rebotes y tres asistencias, sellando una nueva victoria en la prórroga por 86-88 tras un empate 77-77 en el tiempo reglamentario.

Equilibrio táctico y profundidad en la banca local

Paisas demostró equilibrio ofensivo con jugadores como Michael Jackson, Roque, Jamel Artis, Álvaro Peña y Giovani Cordero. En el segundo partido, el equipo mostró resiliencia después de perder los dos primeros parciales con marcadores parciales de 24-14 y 46-36. Sin embargo, encontraron respuestas en el tercer periodo para acercarse al marcador y lograron igualar en el último cuarto, lo que llevó el encuentro a la prórroga donde finalmente ganaron. Esta capacidad de sobreponerse a las dificultades fue clave para mantener la ventaja de dos juegos.

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Calendario completo y entradas para el tercer partido

El tercer partido se jugará este sábado a partir de las 5:00 p.m. en el coliseo Iván de Bedout. Si Toros del Valle consigue prolongar la final, el cuarto encuentro se disputará el domingo a las 5:00 p.m. en el mismo escenario. En caso de que el conjunto vallecaucano iguale la serie 2-2, el título se definirá en un quinto compromiso programado para el martes en Cali, desde las 8:00 p.m. Las boletas para el encuentro de este sábado se pueden adquirir a través de Fanki.co con precios que van desde $40.000 hasta $150.000 según la categoría del asiento.

La revancha y el tricampeonato histórico de Paisas

Paisas busca sumar un nuevo capítulo a su historia en el baloncesto colombiano, aspirando al tricampeonato. El equipo antioqueño fue bicampeón de la Liga en 2025, pero en el primer torneo de este año perdió la final precisamente frente a Toros del Valle, que se impuso 3-1. Ahora saldrá por la revancha en su propia cancha, con la posibilidad de cerrar la serie ante su afición y evitar tener que viajar a Cali para definir el título en el quinto partido.