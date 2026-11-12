Paisas se clasifica a la final de la LPB con victoria 93-76 sobre Motilones

Paisas venció 93-76 a Motilones en Cúcuta y accede a su cuarta final consecutiva de la Liga Profesional de Baloncesto, enfrentando a Toros del Valle.

El equipo de baloncesto Paisas consolidó su posición en la cima del torneo nacional tras derrotar 93-76 a Motilones en el quinto partido de la serie semifinal disputado en Cúcuta. Este triunfo histórico permite que el conjunto antioqueño se clasifique para su cuarta final consecutiva de la Liga Profesional de Baloncesto, un logro que subraya su dominio en la competencia local. Los dirigidos por el técnico Juan Manuel Nardini lograron mantener la ventaja a pesar de la reacción de los anfitriones, asegurándose un lugar en la gran final contra Toros del Valle.

Detalles Técnicos y Estadísticas de Paisas

La victoria se construyó sobre un sólido desempeño en los primeros dos períodos, donde Paisas dominó con parciales de 8-34 y 15-26, estableciendo una diferencia que resultó difícil de revertir para Motilones. Aunque los últimos dos cuartos mostraron una reacción antioqueña con marcadores de 30-18 y 23-15 a favor de los locales, la ventaja inicial fue suficiente para cerrar el encuentro. El técnico argentino destacó la necesidad de revisar las 16 faltas sancionadas por período, una cifra que calificó como casi histórica y que requiere correcciones tácticas por parte de su cuerpo técnico para futuros compromisos.

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Los números individuales de Paisas reflejan un equipo con profundas herramientas ofensivas, destacándose jugadores clave como Jamel Artis, Michael Jackson, Romario Roque, Álvaro Peña, Charles García y Giovanni Cordero. Michael Jackson se posiciona como una de las armas más letales, ocupando el cuarto lugar en valoración con 213,1 puntos y siendo el segundo mejor anotador general del torneo con 286 puntos. Su rendimiento en lanzamientos de tres puntos es igualmente notable, con 36 aciertos que lo colocan en el segundo puesto de la liga, respaldado por Giovanni Cordero, quien ocupa el tercer lugar con 32 triples.

Comparativa con el Rivales y Posicionamiento

Al llegar a la instancia decisiva, Paisas presenta una ventaja estadística significativa en la productividad individual de sus figuras, aunque Toros del Valle mantiene un récord de solidez colectiva impecable con 14 victorias en 16 encuentros. Por su parte, Paisas ha disputado 20 partidos con 15 triunfos, demostrando una resistencia física y mental excepcional a lo largo de la temporada. La comparación de métricas revela que varios integrantes del plantel antioqueño figuran en los primeros lugares de las tablas de la competencia, superando en algunos rubros a las estrellas del conjunto del Valle del Cauca.

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La eficiencia ofensiva se extiende más allá de la anotación pura, con David Ojeda liderando las asistencias con 62 pases clave que lo ubican en el tercer puesto general del campeonato. Romario Roque también contribuye con 43 asistencias y 28 triples, integrando un trío ofensivo letal junto a Jackson y Cordero, quien suma 259 puntos generales y 205,7 en valoración. Esta densidad de talento permite a Paisas sostener su ritmo de juego exigente, algo que Nardini ha resaltado como fundamental para enfrentar a un Toros del Valle que busca su segunda final consecutiva.

Próximos Compromisos y Liga Sudamericana

Mientras se aguarda la confirmación oficial de las fechas y horarios para la final contra Toros del Valle, el equipo se concentra inmediatamente en los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto. El regreso a Medellín está programado para este viernes, sábado y domingo, donde enfrentarán a potencias continentales como Flamengo, Boca Juniors y Brasia en el coliseo de la Universidad de Medellín. Nardini ha enfatizado que esta fase no es una simple revancha, sino una prueba de la evolución del plantel y su capacidad para competir en el escenario internacional.

La agenda internacional comienza este viernes a las 8:40 p. m. contra Flamengo, seguido por el duelo contra Boca Juniors el sábado a las 7:40 p. m., y cerrando con Brasia el domingo a la misma hora. El cuerpo técnico busca representar a Colombia con excelencia, aprovechando el factor local y el apoyo de la afición para superar a rivales de gran prestigio continental. La dualidad de calendarios, con partidos casi cada dos días, ha exigido un desgaste físico considerable, pero la profundidad de la plantilla ha permitido mantener el nivel competitivo en ambas competiciones, asegurando que Paisas siga siendo protagonista en el baloncesto sudamericano y local.