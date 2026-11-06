Paisas vence a Motilones 101-57 e iguala la serie semifinal 1-1

Paisas dominó a Motilones con una contundente victoria para empatar la serie de la Liga Profesional de Baloncesto en 1-1, buscando su cuarta final consecutiva.

El equipo Paisas logró una victoria contundente ante Motilones con un marcador de 101 a 57 puntos. Este triunfo permitió igualar la serie de la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto en un empate técnico de 1-1. El encuentro se desarrolló en Cúcuta, donde los antioqueños corrigieron los errores de la primera jornada y confirmaron su condición de favoritos al título.

Dominio total y rendimiento individual destacado

Juan Manuel Nardini dirigió a su plantilla con un orden táctico que desbordó al rival en todos los frentes. Jamel Artis se destacó como el máximo anotador con 22 puntos, seguido por Giovanni Cordero con 17 y Romario Roque con 13. Álvaro Peña y Charles García aportaron 12 puntos cada uno, evidenciando la profundidad del equipo.

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Michael Jackson sumó 6 puntos como capitán, mientras que David Ojeda y Andrés Millán registraron 4 cada uno. José Lozano también contribuyó anotando un triple para completar el marcador de la noche. La diferencia de puntos refleja la superioridad técnica del plantel antioqueño.

Próximos pasos en Medellín y venta de entradas

La serie continúa en el coliseo Iván de Bedout de Medellín este sábado y domingo. Paisas necesita dos victorias más para clasificar a la final, tras perder el primer encuentro 88-85. El partido del sábado está programado para las 4:00 de la tarde y el del domingo a las 6:00 de la tarde.

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Las entradas están disponibles en Fanki General sur y norte por $35.000, Platea sur y norte por $60.000 y VIP por $100.000. Si Paisas gana estos dos compromisos, alcanzará su cuarta final consecutiva en la liga. El quinto juego, si fuera necesario, se disputaría el martes 10 de noviembre en Cúcuta.

Contexto del torneo y rival Toros

Mientras tanto, Toros tiene la ventaja 2-0 sobre su oponente y viaja a Bogotá para el tercer juego. Los antioqueños buscan recuperar el equilibrio en una serie donde ya perdieron la final anterior 3-1. El equipo de Medellín viene de ser bicampeón en la temporada 2025 y busca consolidar su hegemonía.

El descanso es prioritario para la preparación en la Liga Sudamericana de Baloncesto. Paisas será anfitrión del Grupo F ante Flamengo, Boca Juniors y Brasilia en el fin de semana siguiente. El equipo realizó un entrenamiento de recuperación en Medellín para abordar la exigencia de ambos torneos simultáneamente.