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Paisita 2: número ganador y Animal de la Suerte

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Paisita 2: número ganador y Animal de la Suerte
Paisita 2Número GanadorAnimal De La Suerte
📆5/25/2026 10:59 PM
📰vanguardiacom
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Consulte el número ganador de hoy lunes 25 de mayo de 2026 y revise si la suerte lo acompañó en el segundo sorteo de la jornada.destaca por su dinamismo y por una característica que lo hace especial frente a otros chances: la elección de un animal que acompaña al número ganador.Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, permitiendo a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real.El Animal de la Suerte: Muchos apostadores combinan su número con figuras como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales como el ‘Suertudo’.

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Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, permitiendo a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real. El Animal de la Suerte: Muchos apostadores combinan su número con figuras como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales como el ‘Suertudo’

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Paisita 2 Número Ganador Animal De La Suerte Combinaciones De Tres Y Cuatro Cifras Premios Adicionales Paga Todo Puntos De Suerte En Santander

 

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