Conoce el resultado del Paisita Noche del 16 de noviembre de 2026. Detalles sobre premios, pagos por animal y requisitos para cobrar en Medellín.

El sorteo nocturno de la Lotería de Medellín conocido como El Paisita Noche o Paisita 2 finalizó su jornada del lunes 16 de noviembre de 2026 con una transmisión en vivo por Teleantioquia que captó la atención de miles de apostantes en todo el país.

Cronograma y Transmisión del Sorteo

A diferencia de la versión matutina, este chance ajusta sus horarios para alinearse con la parrilla televisiva regional y nacional. En días entre semana de lunes a sábado, la extracción se realiza puntualmente a las 6:00 p.m., mientras que para los domingos y días festivos, el evento se celebra a las 8:00 p.m.

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La Lotería de Medellín vigila el proceso para garantizar la transparencia, permitiendo que los participantes verifiquen sus tiquetes en tiempo real a través de la señal de Teleantioquia.

Mecánica del Animal y Estructura de Premios

La característica distintiva de este chance es la inclusión de un animal que acompaña al número ganador, ofreciendo múltiples vías para cobrar. La modalidad Súper Pleno paga $4.500 por cada peso apostado si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

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Quienes aciertan las cuatro cifras en cualquier orden reciben el Súper Combinado con $308 por unidad. El Pleno otorga $400 por tres cifras exactas, mientras que el combinado de tres cifras entrega $83.

Además, existen premios menores como la Pata que paga $50 por dos cifras y la Uña que otorga $5 por una sola cifra. La quinta balota extraída también abre la posibilidad a premios adicionales.

Procedimientos de Cobro según el Monto

Para premios inferiores a 48 UVT ($2.259.120), el cobro se realiza directamente en puntos de red autorizados como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander. Es obligatorio presentar el tiquete original y la cédula de ciudadanía.

Si el premio es igual o superior a $500.000 COP, se debe acudir a cajas principales o oficinas habilitadas. Se requiere diligenciar el formato de identificación del ganador provisto por la empresa operadora.

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Cuando la ganancia supera las 182 UVT, la normatividad exige una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Requisitos Obligatorios para Reclamar Ganancias

El tiquete debe encontrarse en perfecto estado sin enmendaduras, roturas ni manchas que dificulten la lectura del código de barras o del pin de seguridad. No se aceptan fotocopias del documento de identidad original.

Tanto la cédula de ciudadanía como la de extranjería son válidas, siempre que sean el documento físico original. La Ley establece que únicamente los mayores de edad pueden reclamar cualquier premio de juegos de suerte y azar.

En caso de premios superiores a 48 UVT, la legislación aplica automáticamente un 20 % de retención en la fuente por ganancia ocasional. Este proceso fiscal es automático y no requiere gestión adicional por parte del ganador.