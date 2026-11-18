Conoce el último resultado de El Paisita Noche del 18 de noviembre de 2026, horarios de Teleantioquia y tabla de pagos oficial de Lotería de Medellín.

El resultado del sorteo de El Paisita Noche del miércoles 18 de noviembre de 2026 ha consolidado la tradición de cierre de jornada para miles de colombianos. Este chance, supervisado oficialmente por la Lotería de Medellín, sigue destacándose por su dinamismo y por la selección única de un animal que acompaña al número ganador. La comunidad apostadora espera estos datos para verificar sus tiquetes en tiempo real a través de la transmisión en vivo.

Horarios y transmisión en Teleantioquia

El sorteo de El Paisita Noche ajusta sus horarios estratégicamente para coincidir con la franja estelar de la televisión regional y nacional. Esta diferencia horaria lo distingue claramente de la versión diurna del juego. Los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 6:00 p.m. exactas.

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Los domingos y días festivos presentan una variación en el cronograma, celebrándose a las 8:00 p.m. La transmisión en vivo se lleva a cabo por el canal Teleantioquia. Este medio permite a los apostadores verificar sus tiquetes de manera inmediata y segura durante el evento.

Tabla de pagos y premios oficiales

El Paisita Noche ofrece múltiples formas de ganar adaptadas a diferentes presupuestos. El premio mayor, conocido como Súper Pleno, paga 4.500 pesos colombianos por cada peso apostado si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

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El premio Súper Combinado otorga 308 pesos por cada peso apostado al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. El premio Pleno, correspondiente a tres cifras en el orden exacto, paga 400 pesos por cada peso apostado. El combinado de tres cifras entrega 83 pesos por cada peso apostado.

También existen premios para aciertos parciales. Aciar dos cifras, conocido como Pata, paga 50 pesos por cada peso apostado. Aciertar una cifra, llamada Uña, otorga 5 pesos por cada peso apostado. Esta estructura brinda múltiples oportunidades de recuperación de la inversión.

El plus del animal y la quinta cifra

Una característica especial de este chance es la elección de un animal que acompaña al número ganador. Muchos apostadores combinan su número con figuras simbólicas como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar el animal junto con las cifras puede incrementar significativamente el premio en modalidades especiales como el Suertudo.

Al igual que en su versión diurna, se extrae una quinta balota. Este elemento permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras. La quinta cifra añade una capa extra de complejidad y emoción para los participantes que buscan maximizar sus retornos financieros.

Requisitos para cobrar premios superiores a 48 UVT

Para premios menores a 48 UVT, equivalentes a 2.259.120 pesos colombianos, el cobro se realiza directamente en puntos de red autorizados. Los participantes pueden acudir a establecimientos como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander. Es necesario presentar el tiquete original y la cédula de ciudadanía.

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Si el premio supera el monto de 48 UVT, se aplica un 20 por ciento de retención en la fuente por ganancia ocasional. Para premios inferiores a 500.000 pesos colombianos, el cobro se puede realizar en cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora. Solo se requiere el tiquete y documento de identidad.

Los premios iguales o superiores a 500.000 pesos colombianos exigen acudir a oficinas o puntos habilitados como cajas principales. Es obligatorio diligenciar por completo el formato de identificación del ganador que provee la empresa. Este paso es crucial para validar la identidad del reclamante ante las autoridades.

Exigencias bancarias para montos elevados

Cuando el premio supera 182 UVT, la normatividad exige presentar una certificación bancaria vigente. Este documento debe estar expedido con un máximo de 30 días de anterioridad y ser a nombre de la persona que ganó. El pago en este caso se realiza exclusivamente por transferencia bancaria. El proceso tiene un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sin importar el valor del premio, el formulario original de la apuesta debe estar en perfecto estado. No se aceptan tiquetes con enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estéticamente húmedos o borrosos. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para su escaneo.

El documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, es indispensable. No se aceptan fotocopias bajo ninguna circunstancia. El tiquete debe ser cobrado únicamente por un mayor de edad. Ser mayor de edad es un requisito indispensable para reclamar cualquier premio de juegos de suerte y azar en Colombia.