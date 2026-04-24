Paisita Noche: Número Ganador del 23 de Abril de 2026 y Detalles del Sorteo

Conozca el número ganador del sorteo Paisita Noche del 23 de abril de 2026, información sobre la quinta balota, modalidades de apuesta, cómo jugar y dónde reclamar premios en Colombia.

Miles de apostadores en Antioquia y en todo el territorio colombiano estuvieron con gran expectativa siguiendo el sorteo del Paisita Noche , uno de los juegos de azar más populares y consultados diariamente en el país.

El sorteo del 23 de abril de 2026 reveló el número ganador: 2209. Este resultado crucial corresponde a las cuatro cifras principales que determinan los premios en la modalidad tradicional del juego, generando alegría para algunos y la esperanza de participar en futuros sorteos para otros. La transparencia del proceso, verificado por operadores autorizados y difundido a través de canales oficiales, es un pilar fundamental para mantener la confianza de los jugadores.

El Paisita Noche no solo representa una oportunidad de ganar premios en efectivo, sino también un espacio de entretenimiento y emoción para miles de colombianos. Desde el año 2025, el Paisita Noche ha evolucionado incorporando una quinta balota, una modalidad adicional diseñada estratégicamente para incrementar las probabilidades de obtener un premio. Esta innovadora opción permite a los jugadores aumentar significativamente sus ganancias en caso de acertar las cuatro cifras principales del sorteo.

Sin embargo, es importante destacar que el esquema tradicional del juego sigue completamente vigente, ofreciendo a los usuarios la libertad de elegir si desean incluir esta nueva alternativa al momento de realizar su apuesta. Esta flexibilidad es un factor clave para atraer tanto a jugadores experimentados como a aquellos que se inician en el mundo de los juegos de azar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos.

La accesibilidad del Paisita Noche, con apuestas que oscilan entre los $500 y los $25.000 pesos colombianos, lo convierte en una opción atractiva para un amplio espectro de usuarios. Participar en el Paisita Noche es un proceso sencillo y directo, lo que contribuye a su gran popularidad.

Los jugadores deben elegir un número, que puede tener de una a cuatro cifras, seleccionar la modalidad de juego que mejor se adapte a sus preferencias y definir el valor de la apuesta que desean realizar. Posteriormente, solo deben esperar el resultado oficial del sorteo, que se lleva a cabo en horarios específicos: de lunes a sábado a las 6:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Durante estos horarios, la atención de miles de apostadores se centra en la transmisión del sorteo, generando una atmósfera de alta expectativa y emoción. El Paisita Noche ofrece una amplia variedad de modalidades de apuesta, incluyendo cuatro cifras directo o superpleno, combinado cuatro cifras, tres cifras directo, combinado tres cifras, dos cifras o pata, y una cifra o uña, permitiendo a los jugadores personalizar su experiencia de juego.

Para apostar de forma legal en Colombia, se pueden utilizar plataformas autorizadas por Coljuegos, como Paga Todo, GanaSu Red y Apuestas Cúcuta 75. Para reclamar premios, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad, cumpliendo con los requisitos establecidos según el monto ganado.

Los resultados recientes del Paisita Noche incluyen: 22 de abril de 2026: 9565, 21 de abril de 2026: 4312, 20 de abril de 2026: 5391, y 19 de abril de 2026: 8690





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