Pakistán anuncia que un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán está a punto de firmarse en 24 horas

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha declarado que se ha alcanzado un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con la firma electrónica prevista para las próximas 24 horas. El pacto incluye la liberación de activos iraníes, el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades, aunque persisten tensiones con incidentes recientes.

En un giro significativo para las relaciones internacionales en Oriente Medio, el gobierno de Pakistán anunció hoy que se encuentra a punto de alcanzar un acuerdo de paz integral, con la finalización y firma electrónica prevista para las próximas 24 horas.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró en una rueda de prensa: "Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana".

Sharif también destacó el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación, al tiempo que expresó su reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera. Este inminente avance se produce después de que el propio Sharif confirmara en la madrugada de hoy que ya se había alcanzado un principio de acuerdo.

La vía telemática confirmada por Pakistán para la firma coincide con lo adelantado este mismo sábado por el ministro de Exteriores iraní. Según la versión divulgada, el acuerdo consta de dos partes principales. La primera parte hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní del estrecho de Ormuz, y al fin de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el Líbano.

La segunda parte, que se negociará en las conversaciones técnicas la próxima semana, abordaría los detalles de implementación y mecanismos de verificación. Pese a la aparente inminencia de la firma, en las últimas horas se han registrado incidentes que subrayan la fragilidad del contexto de seguridad. La armada iraní informó de un ataque a un buque que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz, incidente que fue rápidamente condenado por la comunidad internacional.

Por su parte, Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este estratégico paso marítimo, por el que transitaba el 20% del petróleo mundial antes del conflicto. La Administración del presidente estadounidense ha calificado estos actos de "objetivos principales" de la violencia regional y ha instado a todas las partes a abstenerse de acciones que puedan socavar el proceso de paz.

Estos eventos ponen de manifiesto los desafíos que aún persisten y la importancia de un acuerdo que garantice la estabilidad a largo plazo en la región





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